防疫警戒升級基隆院檢應變 開庭、執行日變動

基隆地方法院、基隆地檢署今天的宣布因應雙北疫情警戒提升到第3級，在5月28日之前，除具急迫性、時效性、必要性案件，基隆地院原則暫緩開庭及調解，基隆地檢署已排定庭期及到案期日都予取消。

基隆地院表示，除被告在押、宣示判決等具時效性，如強制處分、證據保全事件等具緊急性，以及其他認有即時處理必要的案件，原則上暫緩開庭及調解。

法院會另外通知開庭相關當事人、關係人、辯護人及訴訟代理人庭期事宜。若確有必要進入法院洽公，請配合人流管制。人員採實聯制，需填寫「健康聲明及實聯制登記表」，並應量測體溫、手部消毒、全程佩戴口罩。

基隆地檢署表示，為維護洽公民眾與同仁安全，即日起到28日暫緩傳喚當事人（含律師）開庭及到案執行（含假釋、保護管束、採尿報到等）。已排定庭期及到案期日案件，除具急迫性、時效性、必要性，原則取消。