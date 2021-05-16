雙北三級警戒 士檢：原則暫緩開庭除了特例
雙北進入第三級防疫警戒，士林地檢署今天表示，5月28日前，暫緩傳喚當事人出庭及到案執行，除案件具急迫與時效性外，原則均予以取消。
士林地檢署指出，依法務部、台灣高檢署等公布因應措施，以及檢察長指示防疫應變小組會議決議，今天公布疫情三級警戒因應措施。
士檢表示，本於防疫優先原則，避免當事人在途奔波以及人犯提解往返，增加染疫及疫情擴散風險，為維護地檢署人員與洽公民眾健康，即日起至5月28日止，暫緩傳喚當事人出庭及到案執行，已排定的庭期及到案期日，除案件具急迫與時效性外，原則均予以取消，其餘業務仍正常進行。
士檢表示，已收受傳喚通知應出庭與到案執行的民眾，如有疑慮，請於上班時間致電承辦股人員（總機：02-28331911）查詢。
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