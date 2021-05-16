同鄉老闆娘討酒錢口氣差 泰男沒面子拿3刀砍人遭訴
泰國籍移工PAYAK（帕亞），與在清水區經營小吃店的泰國籍女店主是認識已久的同鄉，但去年底帕亞在該小吃店喝酒後，不滿女店主向他討酒錢，帕亞因當時有喝酒，覺得女店主當面討酒錢的行為，讓他「沒面子」，因此從其他朋友的電動車菜籃裡，拿出3把菜刀後，前往小吃店朝女店主揮砍，幸好有客人制止才沒有受傷，台中地院依恐嚇罪，判帕亞11月徒刑，可上訴。
判決指出，泰國籍男子PAYAK（音譯：帕亞）在去年12月19日某時許，前往泰國籍女子THANAPORN經營的小吃店喝酒，帕亞飲酒後因不滿女老闆當著朋友的面前，向他討酒錢，讓他面子掛不住，因此氣得從其他朋友的電動車菜籃內，拿出3把菜刀後，在同日晚間7時許，返回該小吃店，找老闆娘理論。
當時帕亞高舉手中菜刀揮舞，並走向站在小吃店冰箱旁的老闆娘，帕亞靠近後，持刀向老闆娘揮砍，幸好有其他店內的客人制止，讓老闆娘逃向小吃店2樓躲藏，才沒被砍傷，不過因其他擋在中間的客人，因此手臂有掛彩，老闆娘的外套也被刺破。
經報案後，警方循線查緝帕亞到案，帕亞否認有殺人犯意，辯稱雙方都是同鄉，都有認識，只是因酒錢的糾紛，想要恐嚇老闆娘，但沒有真的要砍人。
不過老闆娘則說，帕亞拿刀衝進門時，什麼話都沒講就動手，帕亞是左手持刀上舉，右手持刀要刺，幸好身旁有客人
幫她擋住帕亞，但帕亞還一直持刀往她的腰、腹部刺，只是被掛在手上的外套擋住，才沒有受傷，但幫忙擋的客人手臂有受傷。
台中地院審結，依店內仍有多名顧客，帕亞仍持刀高舉揮舞進入店內，不顧有被攔阻可能，若真有殺人犯意，理應藏匿身上刀械，等靠近被害人後，再亮刀行凶，是否有殺人犯意，已有疑問。
另外被害人只有外套被割破，另外有一名勸架的客人手臂遭割傷，但傷勢輕微，檢視全案的衝突起因、案發情狀、經過、被告當時舉動、下手情形等情，尚不足認定帕亞有殺人犯意，依恐嚇罪，判刑11月，並於執刑完畢或赦免後，驅逐出境，可上訴。
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