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佯警盤查 騙走移工居留證、健保卡
台中市江姓男子素行不良，有多項前科，他在去年底騎車到大雅區時，發現一名泰籍移工落單，佯稱是警員，攔下移工後，藉口要盤查，要移工出示證件，該名移工不疑，拿出居留證、健保卡給江，未料江拿到證件後，騎車逃逸，台中地院依詐欺取財罪，判江拘役50天，得易科。
判決指出，江姓男子在12月6日18時20分許，騎機車到大雅區民生路時，發現一名泰國籍移工落單，他萌生不法犯意，攔下移工後，佯稱自己是警察，要對移工查驗身分，移工沒有起疑，拿出健保卡、居留證給江，江隨後又藉故稱要前往移工居留地址察看，不願返還證件隨後騎車逃逸，移工發現證件遭江騙走後，通知雇主報警。
大雅警分局隔天透過監視器循線在江的住處，查獲移工的雙證件，江在警詢時承認涉案，全案依詐欺取財等罪移送法辦。
台中地院審理時，認為雖然移工有指證，當時江是假扮警員，有涉冒用公務員名義詐欺取財之犯行，屬加重詐欺罪，不過因全案只有移工證詞，江也否認假扮警員，因無其他證據，無法依該法相繩，僅依詐欺取財罪判刑，另外因江有妨害公務、竊盜、妨害自由等前科遭判刑紀錄，顯然對刑罰反應力薄弱，依法加重其刑，判拘役50天，得易科5萬，可上訴。
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