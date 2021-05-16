佯警盤查 騙走移工居留證、健保卡

台中市江姓男子素行不良，有多項前科，他在去年底騎車到大雅區時，發現一名泰籍移工落單，佯稱是警員，攔下移工後，藉口要盤查，要移工出示證件，該名移工不疑，拿出居留證、健保卡給江，未料江拿到證件後，騎車逃逸，台中地院依詐欺取財罪，判江拘役50天，得易科。

判決指出，江姓男子在12月6日18時20分許，騎機車到大雅區民生路時，發現一名泰國籍移工落單，他萌生不法犯意，攔下移工後，佯稱自己是警察，要對移工查驗身分，移工沒有起疑，拿出健保卡、居留證給江，江隨後又藉故稱要前往移工居留地址察看，不願返還證件隨後騎車逃逸，移工發現證件遭江騙走後，通知雇主報警。

大雅警分局隔天透過監視器循線在江的住處，查獲移工的雙證件，江在警詢時承認涉案，全案依詐欺取財等罪移送法辦。