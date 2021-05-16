當兵前母子第一次見面 卻說他是親戚的孩子

施姓男子的父親在他出生前即已過世，母親生下他後，將他交由祖母扶養後離家，直到當兵前得知母親已嫁做人婦，母子第一次見面時，母親卻對她先生說他是親戚的孩子，從此數十年未曾聯絡，請求法院免除扶養母親。 台南地院法官認為，施母對於兒子無正當理未盡扶養義務，情節重大裁准。

施姓男子主張，他的父親在他出生前即已過世，母親生下他後，將他交由祖母扶養，並自行離去。他自小由祖母及姑姑扶養，國中畢業後搬至叔叔家寄住，就讀高職夜校，直到當兵前叔叔告知母親已嫁做人婦，並提供聯絡地址，他與夜校同學一起去找母子，這是聲請人第一次見到母親。

隨後母親配偶返家，並詢問他是什麼人，母親卻說他是親戚的孩子，自此聲請人未再與其聯絡，孰料，聲請人近日收到台南市社會局公文，表示母親因生活無法自理無他人照護，要求施盡速出面處理，施萬分感慨，認為母親從未盡到扶養聲請人責任，數十年也未曾與聯繫，請求免除扶養義務。

法官經查，施母安置於老人養護中心，養護費用為1萬8000元，耗材、醫療費、交通費及住院看護費用等核實支付；師母為榮眷，每月領有退伍軍人月俸金1萬9199元，不足負擔養護中心每月費用，有接受聲請人扶養需要。但施母自承沒有拿錢扶養過兒子。