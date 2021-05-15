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「賣葡萄的○○確診了」彰化里長開車沿街廣播 最高挨罰百萬元

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

中央流行疫情指揮中心今宣布彰化縣有6例確診病例，但某楊姓里長昨天搶先一步，涉嫌駕駛小貨車沿途廣播某人確診，楊姓里長起初對外矢口否認是他所為，溪湖警分局擷取錄影影像後循線追查，警訊時楊才坦承，警方依函送彰化地檢署和彰化縣衛生局裁罰，違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條，將被罰款20萬元以上、100萬元以下。

溪湖警分局今發布消息指出，楊姓里長涉嫌昨天下午3點30分起，以小貨車架設擴音設備，沿著溪湖鎮所屬里內道路，沿途播送「某某里民請注意，○○○○賣葡萄某人，已經確診，如果有與他接觸的人，請注意健康安全，里長已派消毒噴藥車進行消毒」，經里民錄製PO網播送影片。

溪湖警分局擷錄影像後循線追查，通知涉案楊姓里長到案說明。楊姓里長供稱，看到媒體披露新聞和得到里民告知，某里民已確診，因確診者在確診前經常出入里內向農民收購葡萄，為安定里民與宣導防疫重要性，才用小貨車架設擴音設備放送消息，不知道不可以擅自向里民廣播放送確診者身分。

溪湖警分局調查後，依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條、傳染病防治法第63條，散播疫情、傳染病之謠言或不實訊息，今天分別函請彰化地方檢察署偵辦，及交給彰化縣政府衛生局裁罰。

被公開身分的確診者情緒相當低落，她的兒子今天受訪時表示，父母到萬華送葡萄給客戶，回來彰化數日，自覺身體不適，曾到某診所就醫，醫師診斷為一般感冒，因「感冒」沒好轉，到彰化基督教醫院檢驗，聽從醫護人員的建議，不再出門活動，並非自知可能染疫還趴趴走，沒人願意染疫，廣播車一事已造成他家嚴重困擾

彰化警方查出搶在中央公布確診病例之前，雇用小貨車廣播染疫者身分的里長今天被函送偵辦。 圖/翻攝自網路影片
彰化警方查出搶在中央公布確診病例之前，雇用小貨車廣播染疫者身分的里長今天被函送偵辦。 圖/翻攝自網路影片

衛生局 紓困振興

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