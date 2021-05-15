快訊

單日爆180例、雙北警戒！下周股市再崩？ 投顧專家解盤

銘傳大學桃園校區驚傳學生確診 校方證實了

法務部彙整違反防疫規定態樣 重申執法決心

中央社 / 台北15日電

因應疫情升溫，法務部今天彙整違反防疫規定的態樣及處罰依據，重申政府將強力執法，若拒不繳交罰鍰，行政執行署也將強力強制執行，請勿以身試法，以免害人害己。

法務部指出，違規態樣包括拒絕、規避或妨害調查傳染病來源（疫調），例如疫調時謊稱同住子女出國，可依傳染病防治法，處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。

此外，目前防疫措施包括雙北外出全程戴口罩、雙鐵及八大場所戴口罩等，如有違規，可依傳染病防治法處3000元以上1.5萬元以下罰鍰。

在關閉歌廳、舞廳等特定場所及停止宗教活動（進香、繞境）、全國社團停止交接等防疫規定方面，可處違反者6萬元以上30萬元以下罰鍰；違反停止室內5人以上、室外10人以上聚會規定者，也可處6萬元以上30萬元以下罰鍰。

法務部表示，散播疫情謠言或不實訊息，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金；囤積防疫物資或哄抬價格（例如醫用口罩、防疫酒精、額溫槍等），可處5年以下有期徒刑，得併科新台幣500萬元以下罰金。

另方面，確診個案或通報疑似個案，不遵行衛生主管機關（或醫療院所）指示，擅自離開隔離病房，有感染他人之虞，則可依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，處2年以下有期徒刑、拘役或新台幣20萬元以上200萬元以下罰金。

口罩 法務部 傳染病

延伸閱讀

防疫考量 台鐵對號列車禁售站票

侯友宜：物資充裕不需搶購 防疫違規該罰就罰

防醫療量能不足 確診10天沒發燒擬送檢疫所隔離

雙北三級警戒 法務部：暫緩非必要開庭與執行

相關新聞

「賣葡萄的XX確診了」彰化里長開車沿街廣播 衛生局擬開罰

彰化縣一名楊姓里長昨天下午開小貨車，在彰化溪湖鎮沿路廣播指賣葡萄某人確診，要民眾注意；彰化警方獲報通知楊姓里長到案，調查...

「有票嗎？」嗆警賭場轉移陣地 僅距派出所500公尺GG了

台南市警六分局今年2月底獲報轄區夏林路有民宅聚眾賭博，警方到場查處時現場已被清空，30歲蔡姓男子嗆警「有票嗎？」，經2個...

法律系學生扮假律師 四處受委任訴訟品質不佳遭揭穿

高雄劉姓男子就讀某私立大學法律系，但不具律師資格卻私下偷接案，數度對外謊稱自己是執業律師，可代處理刑、民事官司，並接受桃...

嘉義女子傳「發現3確診」假訊息 警清晨帶回訊問查辦

嘉義顏姓女子在臉書社群貼文「嘉義發現確診」，提醒友人不要出門，嘉義市警方今天上午發現後，立即與市衛生局確認為假訊息，並將...

吸金63億 台日夫妻檔被訴

日籍詐團首腦大倉滿利用按摩椅吸金潛逃遭通緝後，檢調循線查出，其徒弟徐明賢、安土美津子（日籍女子）夫妻另起爐灶，複製吸金模...

推翻不起訴 空軍少將涉賄收押

國防部空軍少將張大偉疑利用福興營區改建採購案，向得標廠商中華工程索賄四千五百萬元，實收兩千六百萬餘元；新北地檢署日前指揮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。