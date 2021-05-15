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「賣葡萄的XX確診了」彰化里長開車沿街廣播 衛生局擬開罰

中央社 / 彰化15日電

彰化縣一名楊姓里長昨天下午開小貨車，在彰化溪湖鎮沿路廣播指賣葡萄某人確診，要民眾注意；彰化警方獲報通知楊姓里長到案，調查後認定違法，移送檢方及衛生局裁罰。圖為彰化縣地方基層清潔隊大消毒。 聯合報系記者簡慧珍／攝影
彰化縣一名楊姓里長昨天下午開小貨車，在彰化溪湖鎮沿路廣播指賣葡萄某人確診，要民眾注意；彰化警方獲報通知楊姓里長到案，調查後認定違法，移送檢方及衛生局裁罰。圖為彰化縣地方基層清潔隊大消毒。 聯合報系記者簡慧珍／攝影

彰化縣一名楊姓里長昨天下午開小貨車，在彰化溪湖鎮沿路廣播指賣葡萄某人確診，要民眾注意；彰化警方獲報通知楊姓里長到案，調查後認定違法，移送檢方及衛生局裁罰。

彰化縣昨天傳出有一對賣葡萄的母女（經證實為夫妻）因北上到台北市萬華區賣葡萄，在彰化溪湖鎮沿路廣播，廣播內容要里民注意，交流道下「賣葡萄的XX（名字）已經確診了」，如果有接觸的人，請注意健康安全，里長已派消毒噴藥車進行消毒。

有民眾拍下影片向警方報案，彰化縣警察局溪湖分局循線查出，開小貨車廣播的是一名楊姓里長；楊姓里長到案後供稱，聽到新聞媒體披露及里民告知他交流道下賣葡萄的某人已經確診染疫，確診者確診前常出入里向農民收購葡萄，為了安定里民的不安及宣導里民防疫，所以用小貨車架設擴音設備向里民宣導。

楊姓里長向員警坦承，自己在不知道確診者真實身分就擅自向里民廣播放送防疫消息。警方認為，楊姓里長的行為已違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例以及傳染病防治法，已將案件移送彰化檢方偵辦以及交由彰化縣衛生局進行裁罰。

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