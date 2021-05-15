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「有票嗎？」嗆警賭場轉移陣地 僅距派出所500公尺GG了
台南市警六分局今年2月底獲報轄區夏林路有民宅聚眾賭博，警方到場查處時現場已被清空，30歲蔡姓男子嗆警「有票嗎？」，經2個多月追查，發現該賭場轉移陣地，竟落腳在僅離金華派出所500公尺處的透天厝內，警方今天凌晨近2時持搜索票一舉查獲蔡等4人涉經營麻將賭場，查扣賭資1萬4100元、抽頭金400元及麻將等物，與賭客8名，分別依賭博罪嫌及社秩法送辦。
2月底，警方在夏林路民宅查處無功而返，除持續蒐集分析比對相關人車資料，並追查車輛行車軌跡，經研判賭場已移置他處所，也並未因此收手。警方持續查訪，最後發現該賭博集團竟囂張落腳在僅離派出所500公尺處，更加激起警方不容許惡勢力挑戰公權力的決心。
經分局調閱高手嚴密蒐證後並申請搜索票，持續5天埋伏直至今天凌晨1時50分，見時機成熟，持搜索票，一舉查獲以蔡為首的賭博營利集團共4人，以及賭客8人，涉嫌麻將賭博。
現場查扣賭資1萬4100元、抽頭金400元、賭場公基金4770元、麻將賭具2副、監視系統主機1組、鏡頭8隻及帳冊等物，將蔡等4人依賭博罪嫌移送台南地方檢察署偵辦。另賭客8人則依違反社會秩序維護法裁罰，各處罰鍰9000元。
分局長陳錦文指出，目前防疫警戒升高，警方除備戰抗疫外，對於維護社會治安仍不會懈怠，穩定社會秩序及填補防疫缺口，更是警察刻不容緩的任務
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