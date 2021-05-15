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法律系學生扮假律師 四處受委任訴訟品質不佳遭揭穿

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

高雄劉姓男子就讀某私立大學法律系，但不具律師資格卻私下偷接案，數度對外謊稱自己是執業律師，可代處理刑、民事官司，並接受桃園邵姓男子委任收取13萬元費用，因訴訟品質不佳才遭戳破，檢方發現他曾假冒律師被判刑，這次再以同樣手法行騙，偵結從重依詐欺罪嫌起訴。

檢調查，劉男（31歲）2017年仍在某私立大學就讀法律系期間，經朋友介紹1名邵姓男子涉及過失致死案件，需要律師處理相關訴訟事宜，但他明明沒有律師資格，卻在同年7月29日向邵謊稱自己是執業律師，可以代為處理相關程序。

邵信以為真，答應用9萬元委任劉處理刑事案件，由劉代寫答辯狀向檢方遞狀；隔年8月因邵接獲桃園市警察局開立的違反道交條例通知單，他再詢問劉男該如何處理，劉再佯稱可以代向監理單位申覆，並要求3萬元費用。

直到2017年底，邵男因認官司打的不順利，懷疑劉男有異狀，一查才發現他根本不具律師資格，這才驚覺上當受騙；檢方訊時，劉坦承未具律師資格卻替邵寫答辯狀，前後收受13萬元費用，邵男則指證歷歷，也提出雙方對話、匯款紀錄佐證。

而根據法務部律師查詢系統，劉確實沒有合法登記，且他2017年間也利用類似手法，在網路上向黃姓女子、蔡姓男子攀談，同樣謊稱自己是律師可代為處理刑、民事案件，向2人詐得數萬元，各被依詐欺罪判刑5月、8月。

檢方認為，劉男非律師，代被害人撰寫刑事答辯狀等，詐得13萬元，同時涉犯詐欺取財、律師法等罪嫌，因2罪想像競合，偵結從重依詐欺罪嫌起訴他。

劉男就讀法律系期間扮假律師接案詐財，檢方依詐欺取財罪嫌起訴他。記者曾健祐／攝影
劉男就讀法律系期間扮假律師接案詐財，檢方依詐欺取財罪嫌起訴他。記者曾健祐／攝影

律師 詐欺 警察

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