聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉義女子傳「發現3確診」假訊息 警清晨帶回訊問查辦
嘉義顏姓女子在臉書社群貼文「嘉義發現確診」，提醒友人不要出門，嘉義市警方今天上午發現後，立即與市衛生局確認為假訊息，並將女子帶回訊問，訊後將依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例函送法辦。
嘉義市警方今天清晨6時發現，顏女等人在網路貼文指「嘉義╳╳醫院發現3確診，曾去過╳╳地點」提醒網友小心；承辦員警先向衛生局求證、確認為假訊息，並上網說明「此為假訊息」請版主立即刪文，員警同時到顏女子住處，將她帶回警訊。
據了解，顏姓女子到案後坦承在其他社群看到未經查證訊息，為提醒朋友才在社群發文，事後已在網友提醒下立即刪文。
市府衛生局提醒，疫情升溫，目前有發現網路傳出不實訊息，並於社群、LINE傳播，造成恐慌，確診足跡與防疫資訊由指揮中心公布，網路謠言不可輕信，市民朋友勿驚慌、需查證。若傳播疫情謠言或不實訊息，最高可處300萬元罰金、3年有期徒刑。
嘉義市政府呼籲，疫情緊張，做好自身的防護、勤洗手、戴口罩、勿輕信謠言，就是對防疫最大的幫助，大家一起共同抗疫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言