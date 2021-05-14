拿「新冠肺炎疫苗受試者」當呼麻免勒戒理由 抗告遭駁

李姓男子在家中吸大麻，遭台北市警文山一分局查獲，新北地方法院裁定期間不逾2月的觀察、勒戒。李主張自己有正當的工作，只是因感情受挫才失眠、憂鬱，想以大麻緩解，他稱自己熱心公益，還受試新冠肺炎疫苗，提抗告。台灣高等法院認為原裁定無違誤，駁回確定。

40歲的李姓男子長期從事倉儲管理業，與母親同住。去年9月22日，李在新北市家中將第二級毒品大麻捲菸點燃吸食，遭警方查獲；他的尿液送驗，檢出大麻代謝物為38ng/mL，呈大麻代謝物陽性反應。

因李沒有吸食過毒品的紀錄，檢察官向新北地院聲請對他為觀察、勒戒，地院裁准。

李姓男子抗告表示，自己是因情感問題而憂鬱、失眠，他聽說大麻可以緩解有關病症，好奇之下才施用大麻，被查獲後已悔悟，也到身心精神科診所接受診治。

李說，自己對公益事務很積極，主動報名當研發新冠肺炎疫苗的受試者，實在沒有必要將他送勒戒處所觀察、勒戒，中斷他的工作和經濟命脈。他憂慮機構處遇的標籤效應會讓他難以重回社會，不符合比例原則、充分衡量原則。

高等法院調查，李姓男子另外還涉犯栽種大麻的毒品危害防制條例案件，正由新北地檢署偵辦中，將來恐有無法完成緩起訴處分應遵守事項的狀況，檢察官綜合考量個案情形，認為李不適於機構外處遇，才依法聲請裁定送觀察、勒戒。