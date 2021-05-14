男子無照行醫誆稱藥草水治癌症 判刑4年定讞

許姓男子在南投縣無照行醫，並自行熬煮藥草製成藥草水，謊稱可治療癌症，獲利211萬餘元。二審依藥事法製造偽藥罪，判處許男4年徒刑，案經最高法院駁回上訴定讞。

判決書指出，許姓男子未取得合法醫師資格，也未獲核准製造中藥藥包，卻涉嫌自民國105年起為人看診，並自行購買當歸、川芎、金銀花等中藥材熬煮提煉，將中藥水分裝在保特瓶內販售給病患。

許姓男子以抽血檢驗等理由，每次看診向病患收取新台幣9700元的檢驗費，另以1萬5000元至4萬元不等價格販售中藥水；至少10名民眾各因大腸癌、鼻咽癌、糖尿病等病症求診，許男謊稱只要喝藥水即可治病，甚至阻止部分被害人尋求正當醫療。

一名被害人提告指出，許男曾騙她罹患大腸癌的丈夫只要服用藥水4個月就能完全康復，丈夫誤信許男的話才延誤治療而喪命，希望檢察官能好好辦理此案。

一審南投地方法院依製造偽藥罪，判處許男有期徒刑2年6月。案經上訴，二審由台灣高等法院台中分院審理，許男仍否認犯罪。

二審認為，許男104年間即曾因無照行醫被查獲，卻毫無悔意重蹈覆徹，105年起又犯此案，不僅破壞國家醫療秩序，且使病患錯失正規醫療與及時治療的機會，對病患身體健康造成嚴重潛在傷害，應予嚴懲，一審量刑過輕，改判刑4年。

案經許男上訴，最高法院認為二審判決並無違法，日前駁回上訴定讞。