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影／出生28天男嬰遭虐頭部重創 女護理師聲押獲准

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市西屯區某婦產科診所附設產後護理之家，11日驚傳虐嬰，37歲的曾姓女護理師因心情不好，涉嫌將出生僅28天的男嬰，從嬰兒車抱起拋摔到50公分外的換尿布工作檯上，還出手巴頭，致男婓頭部重創，檢察官認曾女涉嫌重傷害罪，以所犯是5年以上重罪，有串證之虞，向台中地院聲請羈押見獲准。

台中市警六分局於5月11日接獲榮總通報，疑似有兒虐案件，案主傷勢經電腦斷層檢測確認顱骨骨裂、左後腦、左前腦出血，經手術房開刀後生命跡象穩定。警方立即展開調查，發現照顧該嬰兒之婦產科診所護理師涉有重嫌，依重傷害罪移台中地檢署偵辦。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，曾姓女護理師疑因上班太累，男嬰不喝奶，導致她情緒失控，涉嫌將出生僅28天的男嬰，從嬰兒車抱起拋摔到50公分外的換尿布工作檯上，還出手巴頭，致男嬰頭部受重創，檢察官認曾女涉重傷害罪，所犯是5年以上重罪，有串證之虞，12日深夜向台中地院聲請羈押禁見獲准。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，曾姓女護理師疑因上班太累，涉嫌將出生僅28天的男嬰，從嬰兒車抱起拋摔到50公分外的換尿布工作檯上，還出手巴頭，致男嬰頭部受重創，檢察官向台中地院聲請羈押禁見獲准。記者白錫鏗／攝影
台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，曾姓女護理師疑因上班太累，涉嫌將出生僅28天的男嬰，從嬰兒車抱起拋摔到50公分外的換尿布工作檯上，還出手巴頭，致男嬰頭部受重創，檢察官向台中地院聲請羈押禁見獲准。記者白錫鏗／攝影

傷害罪 嬰兒 檢察官

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