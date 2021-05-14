討厭警察就譙警 法官認他想「凌駕警察的媽媽」判拘役
男子林彬緯去年9月開車行經新北市時，與另輛小客車擦撞，瑞芳分局四腳亭派出所警員林佑宗獲報前往處理，林彬緯情緒失控，脫口罵「妨害你娘、逮你娘」，旋遭警員以現行犯逮捕。基隆地方法院依侮辱公務員罪處林彬緯拘役15日，得易科罰金；他上訴，台灣高等法院駁回定讞。
林曾犯竊盜罪，遭判刑6月定讞，2016年3月間易科罰金執行完畢。2010年9月20日下午2點，林因車禍事故對到場處理的警員咆哮「證你娘、妨害你娘、逮你娘」，員警覺得受辱，當場逮人。
林彬緯否認妨害公務，辯稱雖然有講這些話，但他是發洩情緒罷了。新北市警瑞芳分局除認為林侮辱公務員罪，還因扯扯造成警員林佑宗右小指擦傷、左手踝扭傷，依妨害公務罪將他移送基隆地檢署。
因林佑宗在偵查時表示是在壓制時而受傷，檢方認為林彬緯因不願配合而掙扎，這與以警員為攻擊目標而故意施強暴犯行有差別，雖得另成立故意或過失傷害犯罪，但都是告訴乃論罪。
基隆地院認為林彬緯因出車禍而情緒不好，主觀上又「不喜歡警察」，面對警員處理現場時竟叫囂、辱罵、拒絕配合，妨害警員執行勤務。基院認為依現今社會通念，林主觀上應有將自己凌駕於警員母親之上、藉以侮辱警員之意，犯侮辱公務員罪，考量他在遭逮後就沒再出言不遜，判拘役15日。
林彬緯認為「判得太重」而上訴，高等法院認為量刑輕重是法院得依職權自由裁量之事，若沒有濫用權限就不算違法，因此駁回。林不得再上訴。
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