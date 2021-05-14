快訊

本土疫情延燒 新北是否封城？侯友宜這樣說

柯文哲宣布：北市八大行業包括網咖今凌晨起暫停營業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情警戒升級 執行署加強執行「不戴罩」罰鍰

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導
圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

法務部行政執行署今天表示，中央流行疫情指揮中心提升新冠疫情警戒至第2級，每月舉辦的全國聯合拍賣下月暫停一次，7月以後再視疫情決定，原則上，動產停止拍賣，不動產則以通訊投標為主。

行政執行署說，關於違反防疫規定案件，將主動調查義務人各項財產資料後，立即執行債權，並至義務人住居所在地現場執行，必要時對義務人限制出境、或向法院聲請拘提、管收。

行政執行署說，對於非違反防疫規定案件，會減少通知義務人到分署報告的次數，改以書面報告替代，並延長傳繳通知的繳納期限。

行政執行署指出，全國疫情提升為2級警戒，民眾於人多場所未佩戴口罩將會被處罰鍰，全國各分署對此類案件將與裁處機關加強聯繫，以貫徹公權力。

行政執行署表示，義務人如果為居家檢疫或居家隔離者，請打電話向承辦人說明無法到場原因，或以書面報告財產狀況，不必親自到場。

疫情 居家檢疫 口罩

延伸閱讀

女騎士機車後照鏡掛滿口罩引爭議 多數人指這原因最有可能

防疫升級 行政執行署6月聯合拍賣會暫停

客人不戴口罩進超商 店長勸「店裡有賣」反遭嗆惹眾怒

氣膠是新冠肺炎主要傳染途徑 學者籲口罩戴好、戴滿

相關新聞

疫情警戒升級 執行署加強執行「不戴罩」罰鍰

法務部行政執行署今天表示，中央流行疫情指揮中心提升新冠疫情警戒至第2級，每月舉辦的全國聯合拍賣下月暫停一次，7月以後再視...

機組員染疫 機師工會：與檢疫天數無直接關聯

諾富特飯店人員染疫，外界質疑是民進黨立委范雲施壓放寬機組員防疫措施造成防疫破口。機師工會今天發布聲明說，是諾富特飯店管理...

【即時短評】從CCC事件看文策院成「文化內容撤退院」

一場CCC創作集因預算斷炊面臨收攤危機的風波，不但燒起漫畫界的怒火，批文策院是「文化內容撤退院」，還野火燎原地引發立委對...

CCC創作集爭議延燒 立委質疑文策院「點火變放火」

台灣最重要的漫畫平台CCC創作集三月傳出收攤消息，八位編輯上月底集體請辭，引發外界對主管單位文策院的質疑。文策院董事長丁...

冷眼集／僚氣！文策院對本土創作無知

CCC創作集因預算斷炊面臨收攤危機，不但燒起漫畫界怒火，批評文化內容策進院是「文化內容撤退院」，還野火燎原地引發立委對文...

CCC爭議 立委轟文策院傲慢誤判

台灣最重要的漫畫平台CCC創作集三月底傳出收攤，八位編輯上月底又集體請辭，引發外界對主管單位文化內容策進院的質疑。文策院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。