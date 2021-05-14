疫情警戒升級 執行署加強執行「不戴罩」罰鍰

法務部行政執行署今天表示，中央流行疫情指揮中心提升新冠疫情警戒至第2級，每月舉辦的全國聯合拍賣下月暫停一次，7月以後再視疫情決定，原則上，動產停止拍賣，不動產則以通訊投標為主。

行政執行署說，關於違反防疫規定案件，將主動調查義務人各項財產資料後，立即執行債權，並至義務人住居所在地現場執行，必要時對義務人限制出境、或向法院聲請拘提、管收。

行政執行署說，對於非違反防疫規定案件，會減少通知義務人到分署報告的次數，改以書面報告替代，並延長傳繳通知的繳納期限。

行政執行署指出，全國疫情提升為2級警戒，民眾於人多場所未佩戴口罩將會被處罰鍰，全國各分署對此類案件將與裁處機關加強聯繫，以貫徹公權力。

行政執行署表示，義務人如果為居家檢疫或居家隔離者，請打電話向承辦人說明無法到場原因，或以書面報告財產狀況，不必親自到場。