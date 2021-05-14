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只因沒把車停好 火爆同事當街拿西瓜刀砍斷他肌肉

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園趙姓男子不滿邱姓同事沒將他車停好，大吵後藉著酒膽衝上車拿西瓜刀，二話不說朝邱左手猛砍，害他肌肉斷裂傷勢嚴重，所幸緊急縫合無生命危險；法院痛批趙揮刀純粹宣洩怒火，刑事依傷害罪重判趙1年10月，民事判趙應賠償邱20萬多元，可上訴。

檢警調查，趙男（22歲）只因邱男沒將他的車子停妥，2人在2018年5月18日下午5點多發生爭執，趙一氣之下竟衝回車上拿了1把西瓜刀，猛力朝邱左上手臂狠砍，導致邱深部傷口併肌肉斷裂；檢方認為，趙應無殺人犯意，且邱傷勢尚未達毀損重傷程度，依傷害罪嫌起訴趙。

法院審理時，趙辯稱邱男先推他，為了自衛才拿刀砍人，但邱男的妻子、小孩在場目擊，表示雙方當時吵很大聲，趙轉身從車子取了把刀，二話不說就朝她先生砍，但邱並未出手毆打或推擠；法院認為，邱並無「動手動腳」，趙揮刀純粹是宣洩怒火，並不是要自衛。

刑事庭認為，趙僅因停車糾紛，竟憑仗些許酒意即惡向膽邊生，就對邱暴力相向，惡性已重，更宛如入無人無序之境般，當街持西瓜刀砍人，嚴重損害社會秩序，依傷害罪重判他1年10月。

邱男提起刑事附帶民事損害賠償，主張被砍傷醫療、工作損失及精神撫慰金100萬元，總共向趙男求償202萬多元；對此，趙沒有出庭辯論，也未提出任何書狀聲明或陳述。

民事庭審酌，邱原擔任大貨車司機月薪約9萬元，參酌醫院治療結果，認定不能工作喪失收入期間應僅有1個月，另精神撫慰金酌減為10萬元為適當，加上其他醫藥、交通等費用，判處趙應賠償邱共20萬7093元。

法院痛批趙男宛如入無人無序之境般，當街持西瓜刀砍人，依傷害罪判他1年10月，應賠償邱男20萬元。記者曾健祐／攝影
法院痛批趙男宛如入無人無序之境般，當街持西瓜刀砍人，依傷害罪判他1年10月，應賠償邱男20萬元。記者曾健祐／攝影

傷害罪

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