最壞示範！台南婦叫12歲身心障礙兒侵占機車上背包

台南市高姓婦人今年2月20日凌晨1時多，經中西區中正路與海安路1段路口時，發現一男子側背包遺置在機車上，竟指示12歲兒子拿取該背包據為己有帶回家中，失主驚覺背包不見了，內有現金7千多元及信用卡等物，報警處理，警方循線找到這對母子坦承犯行且歸返失物，台南地院認她利用少年犯侵占遺失物，處罰金1萬元，緩刑2年，兒子則被移送少年法庭審理。

案發時，失主指稱，側背包內有證件4張、信用卡4張、集點卡3張、鑰匙4串、徽章2個、氣喘噴霧器2個、零錢包2個、現金7745元等物。他不慎將側背包遺置在機車上，後來發現後，側背包早已不見跡影。

警方循線找上高婦母子兩人，高婦坦承，因一時貪念而犯罪，也做了最壞的示範。最後，母子兩人將侵占物返還失主。

台南地院認高婦利用無刑事責任能力的少年侵占遺失物，應依兒童及少年福利與權益保障法相關規定加重其刑。