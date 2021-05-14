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最壞示範！台南婦叫12歲身心障礙兒侵占機車上背包

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市高姓婦人今年2月20日凌晨1時多，經中西區中正路與海安路1段路口時，發現一男子側背包遺置在機車上，竟指示12歲兒子拿取該背包據為己有帶回家中，失主驚覺背包不見了，內有現金7千多元及信用卡等物，報警處理，警方循線找到這對母子坦承犯行且歸返失物，台南地院認她利用少年犯侵占遺失物，處罰金1萬元，緩刑2年，兒子則被移送少年法庭審理。

案發時，失主指稱，側背包內有證件4張、信用卡4張、集點卡3張、鑰匙4串、徽章2個、氣喘噴霧器2個、零錢包2個、現金7745元等物。他不慎將側背包遺置在機車上，後來發現後，側背包早已不見跡影。

警方循線找上高婦母子兩人，高婦坦承，因一時貪念而犯罪，也做了最壞的示範。最後，母子兩人將侵占物返還失主。

台南地院認高婦利用無刑事責任能力的少年侵占遺失物，應依兒童及少年福利與權益保障法相關規定加重其刑。

台南地院審酌，高婦為有中度身心障礙少年的母親，本應善盡照護，竟因一時貪念，利用少年犯罪，本應予嚴處，惟斟酌其素行、家庭經濟狀況，犯後坦承犯行並將侵占物返還被害人等一切情狀，處罰金1萬元，可易服勞役。同時，考量高婦無前科，犯後表示悔悟，並將侵占物返還被害人，並宣告緩刑2年。

台南市高姓婦人今年2月間發現有男子側背包遺置在機車上，指示12歲兒子將背包據為己有，台南地院認她利用少年犯侵占遺失物，處罰金1萬元，緩刑2年。圖／本報資料照
台南市高姓婦人今年2月間發現有男子側背包遺置在機車上，指示12歲兒子將背包據為己有，台南地院認她利用少年犯侵占遺失物，處罰金1萬元，緩刑2年。圖／本報資料照

失主 氣喘

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