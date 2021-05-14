因應國民法官制度 二三審建立操作審查基準

國民法官制度將於民國112年上路，司法院今天表示，7日辦理「國民法官制度與上訴審審理」專題講座，就審判案件的抗告及上訴審查，建立日後操作及審查基準。

司法院指出，為使上訴審法院法官於112年國民法官新制施行時，妥適依國民法官法規範及立法意旨，處理第一審行國民參與審判案件的抗告及上訴審查，並建立日後操作及審查基準，司法院7日在司法大廈辦理「國民法官制度與上訴審審理」專題講座，邀請國立成功大學法律系教授陳運財講授上訴審制度專題，包括審檢辯學各界人士，共計80多人參與研習。

台灣高等法院院長李彥文致詞表示，國民法官制度是推展司法改革的重要政策，國民參與審判案件第一審判決後，第二審一方面要貫徹國民法官制度宗旨，另一方面要確保案件審理的妥當性，上訴審法院應以如何的態度面對，以及如何從中取捨、運作，非常的重要，司法院也為此推動上訴審的模擬法庭，希望經由演練的過程，找出第二審法院適用法律的原則，才能妥適處理國民參與審判案件，實現國民法官制度的精神。

最高法院院長吳燦指出，112年1月1日開始實施國民法官新制，第一波適用的案件類型都是涉及剝奪生命法益之罪，多為重大、社會矚目案件，第一波施行是否能成功而使國民法官新制為社會所接受，將為整個司法改革最終能否得到人民信賴的重要指標；專題講座充實的課程與深度的討論，已為國民法官制度上訴審運作方式描繪出概括的輪廓。

國立成功大學法律系教授陳運財演講時，聚焦探討國民法官法施行後，刑事訴訟制度上訴審可能遇到的法律爭議及問題解析，並提出如何設計適用於國民參與審判案件上訴審制度的觀點，也對上訴審的變革提出建議。

在綜合座談時間時，與談人最高法院法官吳秋宏、高等法院法官文家倩及台中高分院法官邱鼎文等3人，進行精簡扼要的報告，深化與會人員對於上訴審適用國民法官制度的爭點意識，並輔以美國、日本制度等比較法觀點，分析將來上訴審可能面臨的問題及發展動向，並對上訴審查基準提出建言。

司法院新聞稿提及，6月起，台灣高等法院及所屬高分院、福建高等法院金門分院等，皆將陸續舉辦上訴審模擬法庭活動，相關資料公布於司法院網站「國民法官」專區。