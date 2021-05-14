聽新聞
test
0:00 / 0:00
福興營區改建弊案重啟調查再一波 少將張大偉被聲押
國防部空軍少將張大偉在擔任國防部軍備局工程營產處長期間，涉嫌利用福興營區改建採購案，向得標廠商中華工程索賄新台幣4500萬元；新北地檢署昨天指揮新北市調查處搜索張大偉住所等處，帶回張、與張的姊妹兩人、其前妻、女性友人等人，訊後張大偉被聲請羈押禁見。
去年七月，中華工程承攬國防部「公館營區營舍整建統包工程」時便曾爆出弊案，當時檢調懷疑張大偉利用職務之便，與中華工程等公司合作，多次指示不知情的軍官刪減建案樓地板面積和空調設備，變相提升建案每坪造價。另外，他還在標案審核期間，以明示或暗示方式影響評選委員，並在中華工程得標後收受白手套交付的回扣2千萬餘元。
因偵訊時，張大偉、中華工程前董座沈華養等人皆否認犯行，加上白手套翻供、查無金流往來資料，當時全案以罪證不足、不起訴處分。
檢方近日持續偵辦，再度掌握新事證，今年3月先將沈華養聲押禁見，昨天再搜索張大偉住所等處，並持函向國防部軍備局調取採購案相關卷證，帶回張大偉以及其前妻、姊妹2人、女性友人等人，訊後認為張大偉涉嫌違反貪汙治罪條例，且有逃亡、串供之虞，向法院聲請羈押禁見。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言