福興營區改建弊案重啟調查再一波 少將張大偉被聲押

國防部空軍少將張大偉在擔任國防部軍備局工程營產處長期間，涉嫌利用福興營區改建採購案，向得標廠商中華工程索賄新台幣4500萬元；新北地檢署昨天指揮新北市調查處搜索張大偉住所等處，帶回張、與張的姊妹兩人、其前妻、女性友人等人，訊後張大偉被聲請羈押禁見。

去年七月，中華工程承攬國防部「公館營區營舍整建統包工程」時便曾爆出弊案，當時檢調懷疑張大偉利用職務之便，與中華工程等公司合作，多次指示不知情的軍官刪減建案樓地板面積和空調設備，變相提升建案每坪造價。另外，他還在標案審核期間，以明示或暗示方式影響評選委員，並在中華工程得標後收受白手套交付的回扣2千萬餘元。

因偵訊時，張大偉、中華工程前董座沈華養等人皆否認犯行，加上白手套翻供、查無金流往來資料，當時全案以罪證不足、不起訴處分。