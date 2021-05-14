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害死腸癌男！國中學歷當密醫賣中藥水騙上百萬 判關4年
男子許日賜僅國中畢業卻當密醫，長期替病患抽血並提供自製中藥水，謊稱可以治大腸癌、鼻咽癌、減肥、糖尿病等，還不准病患尋求正當醫療，大賺上百萬元，最高法院依違反藥事法判4年徒刑定讞。
許日賜2015年已被查獲一次，最終判3年徒刑確定，卻仍重操舊業，他2016年至2018年期間，親自替病患抽血、診斷疾病，再把當歸、川芎、金銀花等中藥材熬製成中藥水，裝在寶特瓶內賣給病患。
許日賜每次向病患收取9700元檢驗費，再收1萬5至4萬元不等的中藥水費，共計大賺211萬餘元。許到案後否認犯行，認為都是病患主動找他，他也從未替病患看診。
一名林姓病患證稱，她想減肥而找許看診，喝完藥汁都會血壓飆高至200多，甚至暈眩、眼睛看不清，她有向許反應，但許說「是好轉的過程」。另外，她姐夫吳姓男子罹患大腸癌也找許看診，許要求喝藥汁，說藥汁有放犀牛角，價格才會昂貴。
吳的妻子也作證，丈夫飲用許的藥物，許要求他不可以去正規醫院治療，保證4個月就能完全康復，丈夫也誤信許的話而延誤醫療，最終失去生命。
南投地方法院一審依違反藥事法製造偽藥罪判許2年6月徒刑；台中高分院二審認為，許重操舊業還阻止病患尋求正規醫療，藉此騙取暴利，惡性重大，且許不知悔悟，造成病患身體嚴重傷害，改判4年徒刑；最高法院駁回上訴定讞。
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