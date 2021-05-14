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航測學會前執行長A農糧署補助 賠款96萬判緩刑
中華民國航空測量及遙感探測學會前執行長唐家慶，接受農糧署7000萬元補助款處理航測稻作調查，將業務轉包數位大地公司負責人許存良，唐、許再朋分款項，台北地方法院審理，今天依背信判決2人有罪。
唐家慶依共同犯背信罪判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，緩刑3年，但要賠償學會損失96萬元；許存良判刑6月，得易科罰金18萬元，緩刑3年，但要接受法治教育6場次。本案可上訴。
航測學會接受農糧署每年700萬元至900萬元不等的補助款，承攬「航測稻作判釋調查」業務，即以人工判讀空照圖計算稻作面積。
檢調指控，唐家慶自2009年至2017年間，將外部作業即現場勘查農地業務轉包給數位大地並支付轉包款，學會則自行內部作業，不過，學會驗收時，許存良未自行提出書面報告，而是挪用航測學會的報告再交給唐驗收。
檢調查辦曾懷疑唐、許2人涉犯貪汙罪，不過，經進一步確認，航測學會只是接受農糧署補助，執行調查計畫時不屬於法律上的授權公務員，依刑法背信罪論罪。
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