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靠視訊電話吸金逾60億元！ 日訊負責人徐明賢夫婦依銀行法遭起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

日訊公司負責人徐明賢、徐的日籍妻子安土美津子（Mitsuko Azuchi），涉利用租售視訊電話及平板電腦吸金60億多元，致2千多人受害。台北地檢署調查後，今依違反銀行法起訴徐明賢夫妻和幹部李玉龍等17人。目前徐姓夫妻羈押禁見，李50萬元交保。

檢方調查，徐明賢、安土美津子從2012年成立「日訊公司」，以日訊公司名及極訊王公司名義對外招開說明會，宣稱民眾以每組14萬7000元價錢向天訊購買視訊電話機後，再由極訊王向投資人回租，並轉租世界各地終端使用者收取租金。

保證投資客拿到視訊電話3個月的準備期後，天訊每月會支付每組6000元「租金」報酬，租期三年，換算年報酬率達15.6％。另外，投資人自購買第二組起，享有每組12萬7000元優惠價格，換算年報酬率23.4％。

若投資人招攬會員人數及銷售業績達成目標，更可依序由專員晉升為主任、襄理及經理不同階級，並分別享有購買視訊電話機價格12萬4000元、12萬元、11萬4000元優惠價格，年報酬分別提高為24.7％、26.7％、29.8％，而3年租約滿後，機器所有權歸極訊王。

檢方查出，徐明賢夫妻在2020年初推出平板電腦銷售轉租投資方案，該方案的銷售租金、租期及報酬都跟視訊電話機相同。之後，兩人發現拓展新投資人不易，日訊公司即將發不出保證租金報酬與獎金，因此調降報酬率。

日訊公司負責人徐明賢、徐的日籍妻子安土美津子（Mitsuko Azuchi），涉利用租售視訊電話及平板電腦吸金60億多元。台北地檢署調查後，今依違反銀行法起訴徐明賢夫妻和幹部李玉龍等17人。本報資料照片
日訊公司負責人徐明賢、徐的日籍妻子安土美津子（Mitsuko Azuchi），涉利用租售視訊電話及平板電腦吸金60億多元。台北地檢署調查後，今依違反銀行法起訴徐明賢夫妻和幹部李玉龍等17人。本報資料照片

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