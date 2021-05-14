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發畢旅學生墾丁確診假消息　潘孟安震怒指示法辦造謠者

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

國內疫情快速升溫，南台灣旅遊勝地屏東恆春半島昨天深夜出現讓人高度恐慌的確診謠言，有男子在各群組亂傳「有學生送醫確診了，大家注意」的3段錄音檔，隨即如病毒式地傳開，縣長潘孟安也收到訊息，後來查證是畢旅學生因腸胃不適就醫治療，潘孟安大為震怒，指示衛生及警方追查造謠者。

在恆春半島各旅遊群組收到的錄音檔，男子操台語說：「剛剛誰從墾丁大街送4個學生到某醫院的，他們已經在這邊確診了，大家小心一點」、「說是飯店自己載的，有1、20人都發燒了」、「說是畢旅的、桃園下來的，住某飯店，大家不要載他們了」，因近期北部疫情升溫，旅宿業者收到訊息後相互轉傳查證，網路搜尋卻不見官方公布相關資訊，一度引發恐慌。

有旅宿業者向飯店和醫院查證，證實是來自桃園的高中生畢旅團，其中10多人腸胃不適，由業者協助送往恆春兩家主要醫院治療，送學生就醫的飯店業者也大嘆，假消息他們自己晚上都收到，學生早已從醫回飯店休息睡覺了；業者直指傳播未證經查證的確診謠言，發送者心態可議，尤其在疫情升溫的非常時候，造成人心惶惶，應揪出來重罰。

凌晨也收到假消息的潘孟安今早說，確診怎麼會是私下傳播，怎麼可能沒有從指揮中心發佈，謠言太離譜，不實謠言嚴重影響當地居民及業者生活，警政及衛生單位已取得錄音檔，正調查發送謠言者；縣衛生局和警方均強調，散播有關流行疫情之謠言或不實資訊，「足生損害於公眾或他人者，最高可罰3年以下有期徒刑、拘役或300萬」提醒民眾勿散播疫情不實訊息以免觸法。

屏東恆春半島昨天深夜出現讓人高度恐慌的確診謠言，有男子在各群組亂傳「有學生送醫確診了，大家注意」的3段錄音檔，隨即如病毒式地在各群組間傳開，引發恐慌。記者潘欣中／翻攝
屏東恆春半島昨天深夜出現讓人高度恐慌的確診謠言，有男子在各群組亂傳「有學生送醫確診了，大家注意」的3段錄音檔，隨即如病毒式地在各群組間傳開，引發恐慌。記者潘欣中／翻攝
屏東恆春半島昨天深夜出現讓人高度恐慌的確診謠言，有男子在各群組亂傳「有學生送醫確診了，大家注意」的3段錄音檔，隨即如病毒式地在各群組間傳開，引發恐慌。記者潘欣中／翻攝
屏東恆春半島昨天深夜出現讓人高度恐慌的確診謠言，有男子在各群組亂傳「有學生送醫確診了，大家注意」的3段錄音檔，隨即如病毒式地在各群組間傳開，引發恐慌。記者潘欣中／翻攝
屏東縣長潘孟安。圖／翻攝潘孟安臉書
屏東縣長潘孟安。圖／翻攝潘孟安臉書

疫情 衛生局 潘孟安

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