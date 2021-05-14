航警X光機活貓看成鴨賞 竟是股長遭女陸商色誘買劣貨

航空警察局前股長孫一鳴遭中國大陸X光機廠商女經理李委霖色誘，採購劣質陸貨X光機並收回扣，導致機場安檢人員判讀時，把行李箱內的活貓看成「鴨賞」，桃園地方法院依貪汙治罪條例判孫17年6月徒刑，褫奪公權10年，沒收未扣案的166萬犯罪所得。台灣高等法院昨行準備程序，孫聲請調取李女帳戶，要證明都是李女所使用。

同案被告、白手套蔡依仁一審被依貪汙治罪條例交付賄賂罪處5年8月徒刑，褫奪公權2年。蔡今則聲請傳人在大陸、遭通緝的李委霖以證人身分「遠距訊問」。

航警局2014年採購雙射源X光檢查儀，驗收時發現有瑕疵，主動報請桃園地檢署調查。檢調發現負責採購案的孫一鳴（53歲）受大陸廠商、同方威視技術公司女經理李委霖財色利誘，再勾結台灣廠商蔡依仁取得航警局標案。

檢方調查，航警局2013年編列7千多萬元，採購Ｘ光檢驗儀和Ｘ光車設置在桃園、松山、小港機場和海關「驗貨」；李委霖獲悉這筆標案，透過友人認識負責招標的孫一鳴，來台色誘孫並成親密伴侶。

檢方還發現李委霖（37歲）不只拍下兩人性愛影片，返陸後還透過視訊「網愛」，更簽下「愛孫警官一輩子」承諾書，承諾「不管孫警官體力有沒下降、都永遠陪伴照顧」、「承諾效期到生命結束」。另外，劣品充上品事件爆發後，孫一鳴傳LINE給李女「調查局要汙蔑我的話，我看逃亡好了。」李女還回「好呀，我們私奔吧。」

孫找國內廠商蔡依仁（51歲）當白手套，要求蔡將大陸同方威視製造的X光儀送到日本組裝，偽裝成日本貨運回台灣，於2014年9月驗收尚未通過就急忙啟用，孫事後收下3百多萬元回扣。這批Ｘ光機因螢幕常出現拖曳、切割畫面、連續2小時畫面錯亂，讓第一線安檢人員判讀失誤，有民眾赴韓旅遊，安檢人員未檢出行李箱內有貓。

桃園地院批已婚的孫一鳴貪戀女色與不法利益，枉顧飛航安全、刑事預防、國土保安，腐蝕國家社會法治根基。

一審宣判後，案件上訴高等法院，高院昨續行準備程序。孫聲請調取李委霖在台灣銀行開戶至今的歷史交易明細及存款、匯款、提款單據，欲證明帳號都是李女親自使用，與他無關。

蔡依仁昨則提出李委霖的名片與工作地址，他說李女遭通緝滯陸，可能不會回台灣，但希望法院能請對岸協助，讓李女透過遠距訊問的方式作證。孫一鳴表示，已經沒與李女聯絡，不過蔡仍與對方有生意往來。