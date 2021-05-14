快訊

美股反彈！投資人進場低接 道瓊大漲433點

板橋某國中傳有疑似確診個案 老師群組傳訊「全班同學明天別出門」

航警X光機活貓看成鴨賞 竟是股長遭女陸商色誘買劣貨

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

航空警察局前股長孫一鳴遭中國大陸X光機廠商女經理李委霖色誘，採購劣質陸貨X光機並收回扣，導致機場安檢人員判讀時，把行李箱內的活貓看成「鴨賞」，桃園地方法院依貪汙治罪條例判孫17年6月徒刑，褫奪公權10年，沒收未扣案的166萬犯罪所得。台灣高等法院昨行準備程序，孫聲請調取李女帳戶，要證明都是李女所使用。

同案被告、白手套蔡依仁一審被依貪汙治罪條例交付賄賂罪處5年8月徒刑，褫奪公權2年。蔡今則聲請傳人在大陸、遭通緝的李委霖以證人身分「遠距訊問」。

航警局2014年採購雙射源X光檢查儀，驗收時發現有瑕疵，主動報請桃園地檢署調查。檢調發現負責採購案的孫一鳴（53歲）受大陸廠商、同方威視技術公司女經理李委霖財色利誘，再勾結台灣廠商蔡依仁取得航警局標案。

檢方調查，航警局2013年編列7千多萬元，採購Ｘ光檢驗儀和Ｘ光車設置在桃園、松山、小港機場和海關「驗貨」；李委霖獲悉這筆標案，透過友人認識負責招標的孫一鳴，來台色誘孫並成親密伴侶。

檢方還發現李委霖（37歲）不只拍下兩人性愛影片，返陸後還透過視訊「網愛」，更簽下「愛孫警官一輩子」承諾書，承諾「不管孫警官體力有沒下降、都永遠陪伴照顧」、「承諾效期到生命結束」。另外，劣品充上品事件爆發後，孫一鳴傳LINE給李女「調查局要汙蔑我的話，我看逃亡好了。」李女還回「好呀，我們私奔吧。」

孫找國內廠商蔡依仁（51歲）當白手套，要求蔡將大陸同方威視製造的X光儀送到日本組裝，偽裝成日本貨運回台灣，於2014年9月驗收尚未通過就急忙啟用，孫事後收下3百多萬元回扣。這批Ｘ光機因螢幕常出現拖曳、切割畫面、連續2小時畫面錯亂，讓第一線安檢人員判讀失誤，有民眾赴韓旅遊，安檢人員未檢出行李箱內有貓。

桃園地院批已婚的孫一鳴貪戀女色與不法利益，枉顧飛航安全、刑事預防、國土保安，腐蝕國家社會法治根基。

一審宣判後，案件上訴高等法院，高院昨續行準備程序。孫聲請調取李委霖在台灣銀行開戶至今的歷史交易明細及存款、匯款、提款單據，欲證明帳號都是李女親自使用，與他無關。

蔡依仁昨則提出李委霖的名片與工作地址，他說李女遭通緝滯陸，可能不會回台灣，但希望法院能請對岸協助，讓李女透過遠距訊問的方式作證。孫一鳴表示，已經沒與李女聯絡，不過蔡仍與對方有生意往來。

因孫、蔡限制出境出海期限將屆，法官詢問對延長限制有無意見，孫希望「解除限制」，蔡則說「沒意見」。法官表示「現在（指疫情因素）沒法出國也還好吧」，待合議庭評議後決定。

中國大陸X光機廠商女經理李委霖（右）色誘航警局前股長孫一鳴，取得X光儀標案。圖／翻攝畫面
中國大陸X光機廠商女經理李委霖（右）色誘航警局前股長孫一鳴，取得X光儀標案。圖／翻攝畫面

小港機場 安檢

延伸閱讀

手腕撐地卻痛一年 當心可能是骨折

婦人爬山跌倒用手撐地以為扭傷 一年後求醫竟是骨折

屏東前長治鄉長許玉秀涉貪污 二審仍判刑8年

蒙混闖關被X光識破 關員拆解進口沙發發現夾藏電子煙

相關新聞

從側門離監 傅崐萁假釋出獄

立委傅崐萁因炒作凱聚等股票遭判刑，去年五月帶職入監，坐牢近一年後符合條件，假釋前天獲准，昨晚獲釋；他低調從側門離開花蓮自...

散播假疫調足跡！檢察官火速偵結 宜蘭民眾遭罰1萬

國內疫情近日升溫，中央流行疫情指揮中心於11日公布宜蘭遊藝場群聚確診，造成當地居民人心惶惶。礁溪鄉一名楊姓民眾還於當天下...

航警X光機活貓看成鴨賞 竟是股長遭女陸商色誘買劣貨

航空警察局前股長孫一鳴遭中國大陸X光機廠商女經理李委霖色誘，採購劣質陸貨X光機並收回扣，導致機場安檢人員判讀時，把行李箱...

觀塘環評 環團敗訴確定

環保署通過觀塘環評案，桃園海岸生態保育協會理事長葉斯桂，主張鄰近區域有保育類野生動物柴山多杯孔珊瑚及台灣白海豚棲息、出沒...

釀太魯閣號49死事故 李義祥偽造施工照判6月定讞

造成太魯閣號四十九死嚴重事故的義祥工業社包商負責人李義祥，被控六年前指示員工用繪圖軟體「小畫家」剪貼假圍堰照片，當工程記...

外送員拿刀殺死越南按摩女 法院今晚裁定羈押

潘姓外送員前天晚間殺害越南籍黎姓按摩女子，疑似向黎女要錢不成痛下殺手，偷走黎女錢包內3000元，再將她的手機變賣獲700...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。