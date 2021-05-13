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散播假疫調足跡！檢察官火速偵結 宜蘭民眾遭罰1萬

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導

國內疫情近日升溫，中央流行疫情指揮中心於11日公布宜蘭遊藝場群聚確診，造成當地居民人心惶惶。礁溪鄉一名楊姓民眾還於當天下午，透過手機下載來路不明的案1202疫調足跡，經過加工編輯為「來來來到宜蘭的足跡」後，在社群網站散播假消息。宜蘭地檢署檢察官今日火速偵結，依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，給予其緩起訴處分。

法務部調查局宜蘭縣調查站日前網路巡邏時，發現該民眾在Instagram限時動態，發布不實訊息，經約詢後移送地檢署偵辦。檢察官今日傳喚被告到案，認為其涉犯嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條「散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情不實訊息」。

檢察官考量被告已經認錯，且主動下架該消息、發文澄清，給予緩起訴，命其繳納1萬元緩起訴處分金，同時得上法治教育。提醒民眾切勿以身試法，要是散播疫情謠言或不實訊息，最高可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科300萬元以下罰金。

宜蘭民眾散播假疫調足跡挨罰1萬元。圖／宜蘭地檢署提供
宜蘭民眾散播假疫調足跡挨罰1萬元。圖／宜蘭地檢署提供

疫情 檢察官 新冠肺炎 假消息 Instagram

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