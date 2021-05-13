散播假疫調足跡！檢察官火速偵結 宜蘭民眾遭罰1萬

國內疫情近日升溫，中央流行疫情指揮中心於11日公布宜蘭遊藝場群聚確診，造成當地居民人心惶惶。礁溪鄉一名楊姓民眾還於當天下午，透過手機下載來路不明的案1202疫調足跡，經過加工編輯為「來來來到宜蘭的足跡」後，在社群網站散播假消息。宜蘭地檢署檢察官今日火速偵結，依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，給予其緩起訴處分。

法務部調查局宜蘭縣調查站日前網路巡邏時，發現該民眾在Instagram限時動態，發布不實訊息，經約詢後移送地檢署偵辦。檢察官今日傳喚被告到案，認為其涉犯嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條「散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情不實訊息」。