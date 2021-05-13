因應防疫升級 法務部命啟動查緝民生犯罪聯繫平台

因應防疫警戒升級，法務部除立即於今日召集所屬五大系統負責防疫業務主管、副首長，舉行提升防疫措施會議，律定各項具體防疫作為外，並於昨日通令全國檢察機關，即刻啟動查緝民生犯罪聯繫平台。

法務部指出，主動與調查、警政、衛政、消費者保護等機關通力合作，積極查緝囤積防疫物資、哄抬價格、散播疫情假訊息及違反防疫規定等刑事案件，從速從嚴偵辦。

法務部表示，包括第一、落實「加強圍堵，迅速通報，嚴密隔離」原則。第二、做好各項防疫物資整備。第三、貫徹各項防疫標準處理流程嚴格到位。

第四、主動盤點及執行所轄業務執掌，例如檢調機關對於疫情假訊息，應於第一時間駁斥、及時澄清及儘速偵辦。蔡部長另重申確實配合中央流行疫情指揮中心防疫規範，且要同仁超前部署，提出及做好各項防疫提升作為。

對於有人員群聚場合，包括矯正署在收容人方面、司法官學院、廉政署、調查局在受訓或研習人員方面，均要求不論在收容人家屬接見、平常生活起居、飲食、研習、大型活動等均要妥善規範及嚴格遵守防疫措施。