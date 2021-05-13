查逆行騎士遭罵廢物 警壓頭嚕地被起訴
一名曹姓男子2019年晚間逆向騎車，遭潘姓、王姓員警攔查，測得酒精濃度0.17mg/L，因此要求他實施生理平衡測試。曹男不滿，對2員警大罵「你們這些廢物」等語，潘姓員警將曹男上銬後氣不過，涉將他壓制在地並刻意晃動，曹男臉部在地面磨擦受傷提告。新北地檢署今偵結，依傷害罪嫌將潘員起訴。
起訴書指出，2019年3月26日晚間，曹男在板橋南雅西路附近逆向騎車，遭潘姓、王姓員警攔查，測得酒精濃度0.17mg/L，員警要求曹男實施生理平衡測試。
曹男不滿，對2員警大罵「你們這些廢物」等語。曹男此舉涉犯妨害公務罪，新北地院依侮辱公務員罪判拘役10天，可易科罰金1萬元，曹男上訴二審，遭駁回確定。
不過當時曹男罵完員警被潘姓員警上銬，潘氣憤不顧曹男已無反抗能力，用大腿及臀部壓制曹男頭頸超過7分鐘，並刻意晃動身體，使得曹男臉部及身體在地面磨蹭，造成臉部、身體都有擦傷。曹男因而對潘姓員警提告傷害罪。
潘姓員警在偵訊時坦承壓制曹男，但他辯稱是逮捕現行犯，沒有傷害意圖。新北地檢署勘驗蒐證光碟及醫院診斷證明，認定潘姓員警涉犯傷害罪，加上他是假借職務上機會故意傷害，因此依法可加重刑期。
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