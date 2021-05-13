搶救大潭藻礁及粉紅海豚失利 最高行政法院判環團敗訴

行政院環保署通過觀塘環評案後，桃園海岸生態保育協會理事長葉斯桂，主張鄰近區域有保育類野生動物柴山多杯孔珊瑚及台灣白海豚棲息、出沒，提告請求命環保署准許「有條件通過環評審查」等行政處分重開行政程序。最高行政法院今判決駁回確定。

中油第三天然氣接收站興建計畫恐衝擊大潭藻礁，引發環團抗爭。葉斯桂等人2019年6月21日向環保署提具申請書，依行政程序法第128條第1項第1款及第2款規定，請求廢止、撤銷「本案應繼續進行第2階段環評」等七項行政處分。

環保署於7月1日駁回申請。葉等人不服，循序提起行政訴訟，訴請撤銷訴願決定及原處分；暨環保署應依葉等人的申請准予程序重開並作成撤銷或廢止環評處分決定。

案經葉斯桂等居民上訴，最高行指出，環團及居民向環保署申請廢止「有條件通過環評審查」等七項行政處分重開行政程序，自法定救濟期間經過後均已逾5年，依行政程序法第128條第2項後段但書規定，即不得申請行政程序重開。

合議庭指出，發現保育類野生動物台灣白海豚棲息的新事實縱經斟酌，也不足以發生有利於民眾變更。此外，中央社及「搶救大潭藻礁行動聯盟與台灣蠻野心足生態協會於2019年6月6日所為新聞報導新證據縱經斟酌，也不足以發生有利於葉斯桂等人變更。

合議庭表示，原判決以葉斯桂等人向環保署申請行政程序重開，於法不合，環保署否准所請，並無違誤，而駁回葉斯桂等居民在原審之訴，於法尚無不合。因此，今駁回原告之訴。