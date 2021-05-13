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正宮祭拜婆婆逆襲抓小三 查出國旅遊22次提告勝訴

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市一名婦人指控丈夫長年拋妻棄子，2019年至大嫂家要祭拜婆婆時，發現小三坐在丈夫車內，上前質疑，雙方爆發拉扯互毆互咬受傷，婦人提告侵害配偶權，求償155萬。士林地方法院認定小三、丈夫單獨出國多達22次，交往已逾越普通男女關係，判小三賠精神慰撫金48萬元，小三也提反訴，獲賠6萬元。可上訴。

婦人提告主張，丈夫常年拋妻棄子，由她獨自照顧3名未成年子女，2019年2月19日，至大嫂家祭拜婆婆，發現停放在路口的丈夫轎車內，坐著一名女子，上前質問女子身分，並拿手機拍攝，卻遭女子搶手機、打頭、甚至緊咬手指，丈夫下樓後還甩開她，女子趁機踹她導致受傷，求償35萬元。經大嫂告知，女子是丈夫現任女友，同居多時且出國旅遊，超過正常男女交往份際，小三故意侵害配偶權，求償120萬元。

小三則主張，2016年間因承接室內設計業務才會認識婦人丈夫，第一次出國是去泰國買傢俱軟件，在旁協助翻譯。當日遭婦人咬手還被罵「整型女、要讓你毀容、殺了你」等語，當下是正當防衛，不用負賠償責任。小三也提出反訴主張，婦人動手打她，又出言辱罵，加上事後跟蹤騷擾，向婦人求償200萬元。

法院調查，婦人和丈夫尚未離婚，丈夫和小三的入出境紀錄顯示，在2017年10月至泰國曼谷前，雙方早已出國多達7次，2016年5月首次去香港，下個月搭乘黃金公主號郵輪至日本大阪，又去吉隆坡、澳門、釜山等地，兩人並非因工作業務認識，不採信被告說詞。

法官認為，若丈夫需要採購業務人員，大可聘請專業翻譯人員陪同，且採購沒有與國外廠商簽訂長期供應契約，2人無必要密集出國行程，2019年衝突事件後，2人又前往香港、札幌、洛杉磯、河內、巴黎、羅馬、曼谷等地旅遊，足跡遍及世界各地，2016年起2020年1月共同出國旅遊多達22次。

法官認為，小三和丈夫互動方式超越一般男女正常交往情誼，非配偶可忍受，顯然已侵害原告配偶權，破壞婚姻信賴，危及婚姻共同生活之圓滿安全與幸福，判小三侵害配偶權及衝突毆傷事件，分別判賠精神慰撫金45萬、3萬元，共計48萬元。

被告提出反訴部分，指控婦人跟蹤、騷擾，衝突事件遭公然辱罵、毆打、抓頭髮，侵害身體、健康權及名譽權，求償200萬元。法院判婦人對衝突事件，應賠償6萬元精神慰撫金。

士林地方法院。圖／本報資料照
士林地方法院。圖／本報資料照

婚姻 婆婆

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