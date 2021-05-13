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進口牛皮包卻是瀕臨絕種暹羅鱷製成 負責人獲緩起訴
一從事服飾批發的國際貿易公司2019年進口「牛皮壓紋包」，卻遭關務署台北關查獲這批牛皮壓紋包竟是保育類的暹羅鱷製成。新北地檢署今偵結，認定貿易公司負責人王姓男子涉犯野生動物保育法罪嫌，審酌王男沒有前科，犯後態度良好，給予緩起訴處分一年，並在處分確定後向公庫支付處分金5萬元。
檢方查出，擔任貿易公司負責人的王姓男子在2019年6月2日從中國進口40個「牛皮壓紋包」，在航空公司快遞運抵後，遭台北關查驗有異，經屏東科技大學鑑定後，認定皮包為保育類動物暹羅鱷製成。
不過，暹羅鱷被農委會公告為瀕臨絕種的保育類野生動物，其製品未經農委會同意不得輸入。王男在偵查時坦承明知犯行，也明知皮包是暹羅鱷製成。
新北地檢署認定王男涉犯野生動物保育法罪嫌，不過檢方考量王男素行良好，犯後態度佳，一時失慮才犯法，因此給予緩起訴一年，並在處分確定後向公庫支付處分金5萬元。
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