調查局最新人事 駭客高手潘紀翔升副主任

調查局今天公布最新副主任人事異動名單，共43人調整職務，其中專辦電腦駭客的資安工作站組長潘季翔、調升台北市調查處松山站副主任，曾被鴻海創辦人郭台銘高薪挖角的苗栗縣站副主任徐永翰、調升新北市調查處機動站副主任，搜索新黨王炳忠成名的台北市調查處調查專員張聰堯、調升台北市調查處機動站副主任。

調查局資安站今年1月破獲泰達幣溢領案，擅長偵辦電腦駭客的潘季翔經多月布線追查，逮捕駭客首腦蔡宗霖、黃文俞夫妻檔，蔡宗霖被檢方聲押獲准，此次潘季翔被拔擢升副主任，顯見調查局對資安問題重視。

其他包括破獲史上最大古柯鹼的北機站組長吳克俊，調升航業處台中站副主任、偵辦航基站前組長徐宿良侵吞毒品案的北機站調查專員黃致信，調升北機站副主任，內線交易專家、台北市調查處中山站組長盧寬祺，調升新竹縣站副主任。

另外，國內安全調查處調查專員許俊輝，調升台北市調查處士林站副主任、中機站調查專員林崇吉，調升台中市調查處台中調查站副主任。