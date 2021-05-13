酒駕被核定不適服現役退伍 士官提告勝國防部

空軍作戰指揮部賴姓士官因酒駕被查獲，遭記兩大過並核定不適服現役退伍。賴男不服提告請求撤銷退伍處分，主張剝奪工作權，台北高等行政法院調查後，認為原處分不符比例原則，判賴男勝訴，可上訴。

判決指出，2019年7月12日，賴男凌晨酒後騎機車，在新店遭警攔檢，測得酒精濃度0.28毫克。事後，賴男被記兩大過，空軍司令部召開不適服現役人事評審會，並作成評鑑賴男不適服現役決議，核定不適服現役退伍，自2019年9月16生效。

賴男不服提告，主張其犯後態度良好，檢方予以緩起訴處分，軍方卻指犯後態度不佳，與事實不符；且他已被記兩大過、取消外散宿及假日實施點，實無必要再剝奪其工作權，違反比例原則。

空軍司令部辯稱，賴男造成國軍及空指部形象受損，對其所屬單位士氣、榮譽及紀律維護也有影響，其服役許久，卻未履踐軍人服從義務，欠缺軍人倫理觀念，即認定其無法勝任軍職。國軍對於肇生酒駕重大軍紀事件，也都從嚴處置，以符合平等原則。

法院指出，人評會既未經提供賴男入伍後迄2014年前相關服役表現資料，2014至2018年者亦僅見考績績等紀錄，更能具體呈現其適格與否獎懲紀錄、任務辦理實績，或其專長、有無特殊優良表現等資料，亦付之闕如。

對於賴男是否適服現役的考評，人評會決議顯然僅能著眼於酒駕行為本身違失暨影響，人評會判斷有出於不完全資訊違法，堪以認定。

至於考評具體作法第6點第1項所列4款考評事項，其中第1款雖僅列出考評前1年內個人平日生活考核資料，但諸如第2款對任務賦予及工作態度或第4款其他佐證事項，仍應納入歷來服役整體狀況觀察，方能正確判斷。

此乃適服現役與否在事理上即應為解釋，自不得僅憑第1款而謂只須考評1年內服役表現即足，空軍司令部以此抗辯並不須提供歷年服役資料以為考評，對法令規定容有錯解，並不足採。

是則，空軍司令部據以作成原處分，既有前述判斷出於不完全資訊致可疑不符比例原則的違誤，賴男訴請撤銷，應有理由。

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