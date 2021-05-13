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沒打方向燈17分鐘被狂開8張罰單 法官這原因幫他撤銷5張！

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

謝姓男子開車上高速公路，17分鐘內變換車道卻沒有全程打方向燈，被民眾檢舉，警方依法開出8張罰單，他不服提行政訴訟；台北地方法院認為裁罰過當不符比例原則，應6分鐘處罰一次為適當，因此撤銷他5張罰單，可上訴。

謝提告主張，他去年9月13日下午開車行經國道一號，被民眾以行車記錄器畫面檢舉他變換車道未打方向燈，國道警察開出8張罰單。

他認為，每張罰單違規時間都在1、2分鐘內，是否有重複或剪接可能，且每張罰單被扣一點，共被扣8點，將被吊扣駕照，判例未達6分鐘連續舉發不予受罰，「請法官大人明察」。

台北市交通裁決所抗辯，謝違規行為有時序先後之別，且地點不同，他每次違規均會危害周遭駕駛人的行車安全，認為開罰8次有理由。

法官認為，謝當天下午2點開始，17分鐘內8度未依規定變換車道，但依照道路交通管理處罰條例、大法官解釋意旨，駕駛人未依規定使用方向燈，若違規地點相距不到6公里、時間相隔未達6分鐘，不得連續舉發。

判決指出，17分鐘內裁罰8次已過當，且不符比例原則，應以6分鐘內違規處罰一次已足夠，因此撤銷他5張罰單。

圖為示意圖，與本案無關。示意圖／聯合報系資料照片
圖為示意圖，與本案無關。示意圖／聯合報系資料照片

罰單 車道 國道

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