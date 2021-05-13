快訊

獅子會群聚擴散、前會長1傳10 衛福部：他活動力強

封不封城雙北不同調 兵推各做各的但都比中央「超前部署」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高中愛女穿制服「咬」棍狀物拍片紀念 媽偷看手機崩潰

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

高雄市女高中生圓圓（化名）在網路認識張姓網友，兩人認識沒多久就相約在高雄市某飯店碰面，圓圓赴約時還穿著高中運動服，性慾高漲的張男還拍下圓圓穿著制服幫他口交的影片，後來圓圓媽媽無意間查看女兒手機，無法相信女兒竟成性愛片女主角，氣炸提告，張男最後以20萬元達成和解，被高雄地方法院判有期徒刑1年、緩刑3年。

判決指出，今年11月才滿18歲的圓圓正就讀高中，去年1月圓圓利用交友軟體認識張男，兩人網戀談得火熱，去年1月16日下午，住在台南市的圓圓從學校翹課，南下高雄與張男約會，兩人約在高市某家大飯店碰面「開房間」。

張男見到穿著高中運動服的圓圓一時性慾高漲，兩人在房內打得火熱，還趁機拍下圓圓幫他口交的影片，等到圓圓回家後，張男將當天拍下的紀念影片、照片用LINE傳給她。

有天圓圓媽媽無意間查看女兒手機，發現兩人對話紀錄，點開影片後，發現女兒正穿著高中制服幫張男口交，氣炸找來女兒興師問罪，圓圓才坦承口交對象是張男，隨即兩人就到台南市婦幼隊提告。

張男在法院審理時喊冤，強調影片只是拍起來紀念，並沒有散播給其他人看，後來拍攝影片的手機他已經轉手賣掉，出售前手機恢復原廠設定，並沒有其他備份。

後來張男與圓圓父母在法院審理時，達成以20萬元和解，高雄地院法官認為，張男明知圓圓還在就讀高中，心智發展未健全，卻為了滿足私慾，拍攝照片、影片，戕害圓圓日後人格發展，但考量張犯後坦承犯行，坦然面對刑責，無前科，將他判處最低刑度1年，宣告緩刑3年，緩刑條件是提供100小時義務勞務。

張姓男子將拍下的紀念影片傳LINE給圓圓，圓圓媽媽偷看手機後，發現女兒竟是影片主角崩潰提告。示意圖。記者張議晨／攝影
張姓男子將拍下的紀念影片傳LINE給圓圓，圓圓媽媽偷看手機後，發現女兒竟是影片主角崩潰提告。示意圖。記者張議晨／攝影

制服

延伸閱讀

微罪緩刑遭解雇 修護工告贏海軍

男偷拍高中外甥女洗澡原判緩刑2年 檢上訴法院改判4年

撞癱瘓未和解竟獲緩刑 法官認和解絕非緩刑必要條件

蹺掉保護管束 台東男緩刑被宣告撤銷

相關新聞

40年枕邊人偷吃小三 正宮調戶籍謄本驚覺老公有私生子

桃園林姓女子和謝姓人夫交往還生下1名兒子，3人在外另組家庭時常出遊，直到謝的妻子調取戶籍謄本時，發現欄位記載老公認領非她...

高中愛女穿制服「咬」棍狀物拍片紀念 媽偷看手機崩潰

高雄市女高中生圓圓（化名）在網路認識張姓網友，兩人認識沒多久就相約在高雄市某飯店碰面，圓圓赴約時還穿著高中運動服，性慾高...

司機未靠站乘客暴怒 行進中強扯公車方向盤還拿走鑰匙

張男今年初搭公車時，不滿林姓司機未及時靠站讓他下車，以三字經辱罵林姓司機，並強扯、扭轉公車方向盤，還突然伸手取走公車車鑰...

被控強取光電業者回饋金 台南里長「不方便多說」

台南檢方據報台電公司在台南市沿海地區發包「台南鹽田太陽光電新建工程」，有地方公職人員違法收取、運用光電業者回饋款項，昨天...

影／酒駕奪命、新冠升溫 中警今凌晨動起來掃蕩防堵

因應知名媒體人黃暐瀚的母親日前遭疑似酒駕者撞死，加上國內疫情升溫，台中市第二、第三警分局從11日起，連續規劃數日取締酒駕...

出售二級保育類動物豬鼻龜 坪林男違反野保法遭起訴

陳姓男子在網路上販賣自己飼養的「豬鼻龜」，並張貼「北部可以幫送、也可坐飛機」等暗語，遭保七總隊第五大隊移送法辦。台北地檢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。