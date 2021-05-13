高中愛女穿制服「咬」棍狀物拍片紀念 媽偷看手機崩潰

高雄市女高中生圓圓（化名）在網路認識張姓網友，兩人認識沒多久就相約在高雄市某飯店碰面，圓圓赴約時還穿著高中運動服，性慾高漲的張男還拍下圓圓穿著制服幫他口交的影片，後來圓圓媽媽無意間查看女兒手機，無法相信女兒竟成性愛片女主角，氣炸提告，張男最後以20萬元達成和解，被高雄地方法院判有期徒刑1年、緩刑3年。

判決指出，今年11月才滿18歲的圓圓正就讀高中，去年1月圓圓利用交友軟體認識張男，兩人網戀談得火熱，去年1月16日下午，住在台南市的圓圓從學校翹課，南下高雄與張男約會，兩人約在高市某家大飯店碰面「開房間」。

張男見到穿著高中運動服的圓圓一時性慾高漲，兩人在房內打得火熱，還趁機拍下圓圓幫他口交的影片，等到圓圓回家後，張男將當天拍下的紀念影片、照片用LINE傳給她。

有天圓圓媽媽無意間查看女兒手機，發現兩人對話紀錄，點開影片後，發現女兒正穿著高中制服幫張男口交，氣炸找來女兒興師問罪，圓圓才坦承口交對象是張男，隨即兩人就到台南市婦幼隊提告。

張男在法院審理時喊冤，強調影片只是拍起來紀念，並沒有散播給其他人看，後來拍攝影片的手機他已經轉手賣掉，出售前手機恢復原廠設定，並沒有其他備份。