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被控強取光電業者回饋金 台南里長「不方便多說」
台南檢方據報台電公司在台南市沿海地區發包「台南鹽田太陽光電新建工程」，有地方公職人員違法收取、運用光電業者回饋款項，昨天傳訊將軍、七股地區共8名里長及2名業者到案，查出七股區陳姓里長2019年8月至11月間涉收取及運用50萬元及10萬元相關款項過程有違法，認涉犯貪汙治罪條例等罪嫌重大以10萬元交保。陳表示，現已進入司法程序，不方便多說。
台南地檢署檢察官蔡明達昨天指揮台南市調查處、刑事局及台南市刑大，傳訊台南市將軍與七股地區共8名里長及2名業者到庭訊問，釐清業者支付回饋金與樂捐款的過程與相關款項使用情形。
漏夜偵訊後，認七股區陳姓里長於2019年8月至11月間收取及運用50萬元及10萬元相關款項的過程有違法情事，認涉犯違反貪汙治罪條例等罪嫌重大，惟無聲請羈押必要，以10萬元具保釋回。
檢方指出，承辦檢察官將持續針對綠能業者於施作過程是否有遭不法勢力介入，及地方公職人員收取運用相關款項有無不法情事深入追查，確保國家能源政策能順利推動及發展。
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