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影／酒駕奪命、新冠升溫 中警今凌晨動起來掃蕩防堵

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

因應知名媒體人黃暐瀚的母親日前遭疑似酒駕者撞死，加上國內疫情升溫，台中市第二、第三警分局從11日起，連續規劃數日取締酒駕、擴大臨檢勤務，第二警分局由分局長蔡元戎帶隊，針對轄區內民眾易聚集之KTV、酒店、電子遊戲場等場所展開臨檢，並進行防疫宣導，臨檢時有發現一家業者未落實登記，將函送衛生局裁處。

第二分警局表示，此次臨檢發現，曾在4月底發現轄內電子遊戲場、理容店未依規定實施「實聯制」，違反傳染病防治法情事，已依規定函請衛生局裁處，但此次臨檢仍然發現有業者未落實登記，也將一併依規定處置。

第二警分局將持續針對轄內業者進行稽查，杜絕防疫破口，也藉由臨檢了解是否有居家隔離（檢疫）民眾，擅離住居所且流連酒店情事，同時展現警方積極防疫、維護治安、守護家園的決心。

第三警分局表示，今天凌晨2至6時規劃清晨取締酒駕勤務，強力執法，以遏止駕駛認為淩晨警察不會路檢而酒駕上路之僥倖心態；另鑑於他縣市遊藝場所發現確疹個案及國內疫情升溫，第三警分局為配合政府守住疫情，隨即針對轄內東南區酒店、KTV、電子遊藝場等營業場所，納入專案勤務，實施臨檢，並進行防疫宣導。

第三警分局表示，執勤過程中，臨檢員警配戴口罩、手套，以保護自身安全，員警亦向現場民眾宣導，於室內密閉空間應戴口罩，並養成勤洗手習慣，避免遭受感染，同時強調防疫期間，居家隔離或檢疫對象如果膽敢趴趴走，如經查獲將轉報衛生單位裁罰，最高可罰100萬元。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市第三警分局今天凌晨規劃取締酒駕、稽查八大行業的勤務，以避免疫情升溫、酒駕肇事情事發生。圖／第三警分局提供
台中市第三警分局今天凌晨規劃取締酒駕、稽查八大行業的勤務，以避免疫情升溫、酒駕肇事情事發生。圖／第三警分局提供
台中市第二警分局長蔡元戎在今天凌晨帶隊，前往轄內八大行業等娛樂場所稽查。記者陳宏睿／翻攝
台中市第二警分局長蔡元戎在今天凌晨帶隊，前往轄內八大行業等娛樂場所稽查。記者陳宏睿／翻攝
台中市第三警分局今天凌晨規劃取締酒駕、稽查八大行業的勤務，以避免疫情升溫、酒駕肇事情事發生。圖／第三警分局提供
台中市第三警分局今天凌晨規劃取締酒駕、稽查八大行業的勤務，以避免疫情升溫、酒駕肇事情事發生。圖／第三警分局提供
台中市第二警分局長蔡元戎在今天凌晨帶隊，前往轄內八大行業等娛樂場所稽查。記者陳宏睿／翻攝
台中市第二警分局長蔡元戎在今天凌晨帶隊，前往轄內八大行業等娛樂場所稽查。記者陳宏睿／翻攝

臨檢 衛生局 酒駕

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