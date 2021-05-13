出售二級保育類動物豬鼻龜 坪林男違反野保法遭起訴

陳姓男子在網路上販賣自己飼養的「豬鼻龜」，並張貼「北部可以幫送、也可坐飛機」等暗語，遭保七總隊第五大隊移送法辦。台北地檢署調查後，依違反野生動物保育法將他起訴。

檢方調查，「豬鼻龜」屬野保法所定的二級的珍貴稀有保育類野生動物，未經主管機關同意，不得以任何方式對其騷擾、買賣或意圖販賣而陳列、展示。

陳男在2020年10月26日，在臉書水族類社團，張貼：「北部交流、豬鼻飼料、10000顆哦、北部可以幫送、也可坐飛機、不接受減少飼料哦」等暗語。

2020年12月8日，張貼：「代PO、交流、豬鼻、飼料、背甲15公分、一萬顆飼料哦、限新北自取」等暗語，企圖規避緝查單位追查。保七總隊第五大隊發現後，持搜索票至其位於新北市坪林區北宜路的茶園內搜索，在水族箱扣得一隻豬鼻龜。