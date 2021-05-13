拆前車牌躲國道ETC收費 他耍賤招規避1514次過路繳費

桃園馮姓男子因工作需求，每天都得開車經國道往返，卻為了規避繳納ETC電子收費，刻意在行駛國道1號、國道3號期間將前車牌拆掉，短短2個多月內行駛1514次，獲得1萬615元不法利益，檢方認為馮涉犯詐欺罪嫌明確，考量他繳清欠款予以緩起訴，命他提供160小時勞務。

檢警調查，馮男（43歲）明知汽車車前沒裝車牌，ETC系統將無法辨識導致不能計費，卻從去年9月27日至12月1日間，故意以未懸掛前車牌方式，往返國道1號、國道3號間，以此規避交通部高速公路局設置的ETC門架電子收費。

馮短短在2個多月間，以此來回國道1號、3號高達1514次，總共規避ETC收費高達1萬615元，後來高公局發現異狀，並由國道警方查獲送辦。

檢方訊時，馮男坦承不諱，並有高公局通行費明細、車籍資料及相關照片佐證，檢方認為馮男涉犯詐欺罪嫌明確。