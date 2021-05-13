怕黑吃黑「防彈公事包」不離身 高雄警瓦解暴力集團

高雄市鹽埕分局掃蕩黑幫，今破獲以裡姓主嫌為首的暴力討債集團，其中，集團內的陳姓男子，疑似擔心遭到「報復」，隨身攜帶國安單安保護特勤要員的「防彈公事包」，若碰上火拼隨時可以派上用場，因鮮少暴力分子會準備防身用具，陳嫌想法讓警方稱奇，因李嫌集團犯下多起暴力討債，全案依妨害自由、恐嚇取財等罪，將集團6人移送地檢署偵辦。

警方調查，李嫌等人在鹽埕區七賢二路經營競技主題餐廳，對外是合法經營競技桌遊，實際卻是暗地讓客人兌換籌碼、現金經營地下賭場，提供麻將、德州撲克等遊戲開放賭客下注。後來賭客輸錢無力還債，李嫌等人再強押賭客至餐廳痛毆，逼迫被害人還債，目前經查已有3名賭客因此受害。

鹽埕分局接獲報案後，歷經多日偵查，昨天持法官核發的搜索票，分別傅宜蘭及高雄市三民區、苓雅區、鹽埕區等地將李嫌集團等6人緝捕到案，查扣多把作案用的木棍、甩棍等工具。