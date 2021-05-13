調度司法警察條例立院再舌戰 蔡碧仲：宜修不宜廢

立法院司法及法制委員會今天審查警察人員人事條例修正草案及廢止調度司法警察條例案，後者再度引發熱烈討論，法務部政務次長蔡碧仲強調可修正但不能廢止，執法才有所依據，立委葉毓蘭則認為「不合時宜的法律當然要廢掉」。

蔡碧仲說，不是只有立委在捍衛警察應有的人權，檢方日常都在做，但把「捍衛警察人權」當作理由來廢止「調度司法警察條例」，是混淆視聽。該條例是重要的執法依據，宜修不宜廢，看「調度」不舒服，也可以改成「協調」，就是不能廢，「廢止後司法警察要如何完成執法任務？」

蔡碧仲強調，要「廢止」是錯誤觀念，警察是國家的，不是誰的禁臠，檢察官依據刑事訴訟法有指揮偵辦的權利，不合時宜的規定近年也都有具體修正，法務部沒有不動如山。

葉毓蘭說，依警察職權行使法、行政執行法等規定，警察協助其他機關業務應屬個案性、臨時性、輔助性，院檢應該追蹤指揮，實務上卻是院檢一紙公文全部甩鍋給警察。

監察院2019年就曾糾正，陳偉志棄保潛逃案中，防逃機制有重大疏失，其中因調度司法警察條例規定有獎懲建議權，出事了只給警察記過，主辦的院檢卻不用咎責，這樣的防逃業務怎麼會好？這樣落後的法律當然需要廢止。

立委羅致政則說，從法務部角度來看，「權利到手後要釋放都很困難」，但藍綠召委同時提出廢止案，代表這個風氣興起，內政部與法務部應該好好溝通討論。

內政部政務次長陳宗彥說，內政部支持廢止調度司法警察條例，但考量機關間還是要有聯絡機制，目前還未有具體結論。