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台南4月男嬰哭鬧遭槌打不治 法官批暴力父漠視他人生命

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

24歲張姓男子是4個月大男嬰的父親，去年10月12日清晨5時多獨自照顧男嬰，但因哭鬧不休，張以手重擊頭部，致男嬰昏迷1小時多醒來後又大哭，張再次握拳槌打額頭，致男嬰頭部兩度遭重擊送醫不治，台南地院認張成年人對兒童犯殺人罪處12年徒刑，認他習以暴力處事，並輕忽漠視他人身體生命，最終發生男嬰因其暴行死亡。

台南地院合議庭指出，男嬰頭部傷勢，與張坦承在案發前晚對男嬰額頭怒擊與捶打相符，可認男嬰死亡原因確實與遭張怒擊與捶打所致。依解剖鑑定報告男嬰胃內殘留物及張供詞，推判男嬰應於凌晨1時許至清晨6時間休克死亡。

合議庭認為，依張生活經驗及知識，應已知悉重擊男嬰頭部會造成嚴重傷害，甚或發生生命危險、嚴重致死結果，卻仍因無法控制情緒而怒擊兩次重擊頭部，符合故意殺人的犯行。

合議庭審酌，張前已生育多名子女，均未能善盡扶養責任，於男嬰出生後，仍未能適切養育照護，依憑自己情緒，暴力對待男嬰，且參酌該時期與同居友人共同凌虐離家未成年少女，可推認他習以暴力處事，並輕忽漠視他人身體生命，才以暴力方式遏阻男嬰哭鬧，無意學習妥善對待他人方式，致最終發生男嬰因其暴行死亡。

合議庭斟酌，張也出身於高風險家庭，前後交往對象與同住友人均屬高風險家庭背景的生活環境，而當時又困於生活經濟壓力，以致易怒而難平緩情緒狀況，考量犯後最終坦承犯行表示悔悟，願意接受相當處罰，並斟酌男嬰母親表示能從輕量刑，量處12年徒刑，可上訴。

台南地院認張成年人對兒童犯殺人罪處12年徒刑，認他習以暴力處事，並輕忽漠視他人身體生命，最終發生男嬰因其暴行死亡。圖／本報資料照
台南地院認張成年人對兒童犯殺人罪處12年徒刑，認他習以暴力處事，並輕忽漠視他人身體生命，最終發生男嬰因其暴行死亡。圖／本報資料照

殺人 嬰兒

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