影／新冠疫情帶動宅經濟 台中輕熟女囤3千萬盜版貨牟利

新冠肺炎疫情讓宅經濟發燒，台中市龍井區鄧姓女子看好網購市場，涉嫌在去年間從大陸進口知名品牌的盜版商品，包括ADIDAS、NIKE等，一共買了4萬多件，成本約300多萬，鄧女在去年11月間再將盜版商品，放上蝦皮等網路拍賣平台販售，保二總隊刑大偵二隊獲報後蒐證，去年底收網，查扣涉案仿冒品，經送原廠鑑定後，侵權市值達3000多萬，全案今依違反商標法，函送台中地檢署偵辦。

據查，鄧姓女子（32歲）住在台中市龍井區，她看好新冠肺炎帶來的網購商機，在去年間集資300萬後，從大陸進口ADIDAS、PUMA、NIKE、GUCCI等品牌服飾，還以9到199元販售HELLO KITTY、哆啦A夢等卡通品牌日用品。

保二總隊刑大偵二隊獲報後，歷經一個多月偵查、蒐證，釐清鄧女囤貨位址、進出貨及活動處所之關係，待時機成熟，向台中地院聲請搜索票，並在去年12月9日，前往龍井區承租倉庫執行搜索。

現場查獲仿冒ADIDAS、PUMA、NIKE、FILA、GUCCI、CHAMPION等知名品牌服飾，以及三麗鷗、佩佩豬、角落小夥伴、LINE FRIENDS等卡通商標日用商品共4萬5千餘件，侵權市值估計逾台幣3千萬元，全案警詢後將依違反商標法罪嫌送辦。