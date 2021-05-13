獲悉鄰居有意捐助學校 董事長竟侵占她捐款600萬判刑

財團法人先趨邑富創意文化基金會董事長黃姓女子， 從鄰居王女獲悉善美真華德福幼兒園將另行創辦台中市善美真華德福中小學，需要經費及場地，王女有意捐助，黃女建議稱資助創立學校必須以基金會形式，才能確保資助款項用於學校，王女可以出資成立基金會，她有創辦基金會經驗，王女信以為真，交付600萬，但黃女擅自將款項挪用，台中地院今天依占罪將黃女判刑1年4月，並沒收犯罪所得600萬。

黃女（54歲）坦承王女有匯款 600萬至先趨邑富創意文化基金會的帳戶，是要成立華德福文教基金會的運作基金，否認侵占犯行，辯稱「這 600萬元後來用在裝修善美真中小學的校舍，已經按照約定花用完畢，並無侵占問題」。

黃女的辯護律師稱「當初黃女為成立基金會的原因，是因證人戴、顏不同意，並非黃女不願意成立。而當初證人戴欲使用台灣發展研究院之建築物作為申請機構實驗教育場址，申請後1個月，王女才匯款這600萬元，而王女匯款的原因就是如果華德福善美真中小學沒有辦法返還600萬元，王女的3名子女12年的學費大約600萬元，可以用學費折抵」。合議庭不採信，予以判刑。

判決書指出，黃女與王女曾為鄰居，因王女認同華德福體系的教育理念，其子女於2013年間從台中市善美真華德福幼兒園畢業之際，得知該幼兒園將另行創辦臺中市善美真華德福中小學（下稱善美真中小學），需要經費及場地，有意資助該體系成立善美真中小學。

黃女得知後向王女建議稱：資助創立學校必須以基金會形式為之，才能確保資助款項用於學校，王淑華可以出資成立基金會，自己有創辦基金會的經驗，可以協助王女，王女知悉黃女為財團法人

先趨邑富創意文化基金會（下稱先趨邑富基金會）的董事長，認黃女具備創辦基金會之能力，即於2014年6月26日將600萬元匯入先趨邑富基金會於中國信託商業銀行西屯分行帳戶，作為設立善美真中小學之基金會之用，並將相關設立基金會事宜委託給黃女處理。