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40年枕邊人偷吃小三 正宮調戶籍謄本驚覺老公有私生子
桃園林姓女子和謝姓人夫交往還生下1名兒子，3人在外另組家庭時常出遊，直到謝的妻子調取戶籍謄本時，發現欄位記載老公認領非她所出的孩子為次子，這才驚覺枕邊人外遇，她認為結婚40年遭背叛，精神受極大痛苦，對林女求償100萬元，法院審理後判林應賠謝妻45萬元，可上訴。
謝妻主張，和謝男結婚40年，2名兒女早已成年，未料去年到戶政事務所幫謝申請戶籍謄本時，看到記事欄記載「謝於2017年8月認領非她所出的子女為次子」，這才驚覺先生出軌，還和林女及小孩出遊合照，宛如一家三口，林甚至以「老公」稱呼謝。
謝妻認為，林女明知謝男已婚，卻侵害她配偶權導致身心受創，精神上受有極大痛苦，對林女提起民事損害賠償，求償100萬元精神撫慰金。
林女抗辯稱，謝妻去年10月曾上門質問她小孩的事，自己當時才知道謝男有家室，還說她和謝認識至今，「長期相處下來都不曾有所謂的配偶出現關心謝飲食起居」，所以就一直認為謝單身。林女也認為，就算她有過失，但也是被謝的說詞矇騙，遭逢巨變還得獨自扶養小孩。
法院審酌，就算林女起初不知謝有家室，但她至少在2017年8月，謝男認領和她所生的孩子時，就應知道謝男已婚有配偶，且根據謝妻提出2人對話，林曾傳「老公，兒子長牙齒了」，謝則回「真的，小心被咬」，並有2人帶小孩出遊、親密宛如夫妻互動的照片。
法院認為，林女和謝男不當交往2年多，侵害謝妻的配偶權，審酌謝妻和謝男結婚40多年，對婚姻生活已有相當投入、經營，林女介入家庭還和謝生下1名兒子，侵害程度不輕，判處林女應賠償謝妻45萬元。
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