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家事案件非公開審理 母女竊錄法官訪視時父親談話遭訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

洪姓婦人與廖姓女兒，2019年間在兩人與廖姓父親的家事案件中，趁法官去父親住處訪視時錄音，作成譯文後提出當另案證據，挨告妨害秘密罪。台北地檢署調查後，認為家事案件非公開審理，兩女無故竊錄廖姓父親非公開談話，日前依法提起公訴。

檢方調查，廖姓女子是洪姓婦人與廖姓前夫所生之女。案經法院裁定廖父須給付母女13萬1655元的撫養費，廖父不服聲明異議，並聲請法官到住處訪視，於是法官在2019年11月22日下午兩點半前往進行該住處訪視。

洪姓母親與廖姓女子，竟在依法規定未經審判長許可不准錄音、錄影的情況下，偷偷竊錄父女的非公開談話。廖姓女子後來將錄音作為譯文，交由另民事案件作為證據，才被廖姓父親發現提告。

檢方認為，依法院組織法第90條第3項規定，在庭之人未經審判長許可，不得自行錄音、錄影，且家事事件涉及當事人間不欲人知的私密事項，為保護家庭成員的隱私及名譽、發現真實、尊重家庭制度，以利圓融處理。

因此，家事事件法第9條第1項本文遂規定家事事件的處理程序，是以不公開法庭行之。檢方查出，台北地院法官進行訪視時，是以不公開法庭行之，且在場之人聲請錄音，法官未准許。廖父的住處客觀上非公開場所，訪視程序談話為非公開談話。

洪姓婦人及廖姓女子都供稱，想要錄音確保對方對兩人提出訴訟是否出於真意。檢方認為，洪姓婦人及廖姓女子竊錄非公開談話並無法律上正當理由，因為法官在審理期間都會依法錄音，兩人可以去看筆錄或聲請調查證據，偷錄非為必要，依法起訴。

洪姓婦人與廖姓女兒，2019年間在兩人與廖姓父親的家事案件中，趁法官去父親住處訪視時錄音，作成譯文後提出當另案證據，挨告妨害秘密罪。台北地檢署日前依法提起公訴。圖／本報資料照。
洪姓婦人與廖姓女兒，2019年間在兩人與廖姓父親的家事案件中，趁法官去父親住處訪視時錄音，作成譯文後提出當另案證據，挨告妨害秘密罪。台北地檢署日前依法提起公訴。圖／本報資料照。

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