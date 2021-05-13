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台南4月大男嬰哭鬧遭重擊槌打不治 24歲繼父被判12年

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

24歲張姓男子是4個月大男嬰的繼父，去年10月12日清晨5時多獨自照顧男嬰，但因哭鬧不休，張以手重擊頭部，致男嬰昏迷1小時多醒來後又大哭，張再次握拳槌打額頭，致男嬰頭部兩度遭重擊送醫不治，被依殺人罪起訴，台南地院審理時，他坦承做錯了，在獄中多次寫信向妻懺悔，妻泣求法官不要判很久。台南地院上午宣判，判12年徒刑。張出庭聽判，但表情凝重，對該判決未表示意見。

台南地院合議庭審理時，張妻哭著表示，知道先生經濟壓力很大，還要照顧妻小，而且她的身體不好，還有車貸要繳；她表示，不解先生為何要這樣對待小孩，而且他知道她很難受孕，沒想到仍然發生此一憾事。然而，先生在獄中多次寫信向她懺悔，她選擇原諒，不希望他被判很久。

張看到久違妻子後也不禁啜泣，坦承犯行外，也希望法官能從輕量刑；當法官諭令還押時，兩人還互相揮手致意。

辯護人指出，張自始至終坦承犯行，行為當下晚上小孩一再哭，白天還要上班，情緒一時失控所致，且太太收入不穩定，也不知向社會局及社福機構等單位尋求協助，也沒有家族成員可以伸出援手。

辯護人也說，張未曾在法律上徵詢相關意見，也未請求改以重傷害致死罪認罪，更不知可能因此被判死刑，從頭認到尾且不爭執，希望法官能考量其犯後態度，從輕量刑。

張姓男子是4個月大男嬰的繼父，去年10月間獨自照顧男嬰，但因哭鬧不休，兩度以手重擊頭部，致男嬰傷重送醫不治，被依殺人罪起訴。圖／本報資料照
張姓男子是4個月大男嬰的繼父，去年10月間獨自照顧男嬰，但因哭鬧不休，兩度以手重擊頭部，致男嬰傷重送醫不治，被依殺人罪起訴。圖／本報資料照

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