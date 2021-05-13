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2台婦都愛上中東出任務的美軍將官 1個助洗錢1個被騙

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

黃姓婦人戀上自稱美國軍醫的網友「military cmd」，對方以在中東出任務、拜託保管薪水為由，請她先繳交10萬元郵寄費用，她照辦，轉帳至賴姓婦人所控制的帳戶。檢警追查，賴婦也愛上「military cmd」，多次替對方收、轉帳。宜蘭地方法院依洗錢防制法判賴婦3月徒刑，併科罰金2萬元，緩刑2年；二審雖撤銷改判，但刑度未變。

賴姓婦人已離婚，有3個小孩，曾在醫院工作。賴2019年1月間透過臉書結識網友「military cmd」，對方自稱是在敘利亞出任務的美國將軍，還不斷對她示愛，兩人後來以夫妻相稱。

「military cmd」向賴婦表示，敘利亞政府會給他補償金，但他因出任務受傷，無法取得裝美金的「箱子」，且他還要負擔兒子的註冊費、學費等，因此已向台灣的友人借款，希望賴婦提供帳戶替他收匯款，再將款項兌換成美金轉給他。

賴婦利用胞妹的合作金庫羅東分行帳戶替「military cmd」收錢，但賴婦匯出美金的銀行在土耳其有分行，且帳戶不相同，合庫行員多次關切賴婦是否遭詐騙。同年7月間，賴婦向「military cmd」央求買市價3萬元的手機和5萬元的藥物，否則不願再幫忙處理匯款。

黃姓婦人也迷上網友「military cmd」，military cmd 稱自己在中東當軍醫，因擔心中東當地的政府會將他美金250萬元的薪水收走，希望黃婦負擔郵寄費用後，能代他保管薪水。黃婦信以為真，2019年7月18日匯出10萬元至賴婦胞妹的合庫帳戶，賴婦得知有錢入帳後，將其中9萬元匯至美國西雅圖的銀行帳戶。

彰化縣警芳苑分局前年9月5日通知黃婦匯入金錢的帳戶是警示帳戶，黃婦才知上當，警方循線查獲賴姓婦人。

賴姓婦人解釋曾懷疑「military cmd」是詐騙集團，但因對方否認，她便信了；她說「我也是被騙」。宜蘭地院認為賴婦明知military cmd在蒐集金融帳戶，媒體和政府也多方宣導防詐，依照她的智識、年齡與經驗不可能不揣知，依洗錢罪判刑；因考量賴婦與黃婦和解，黃婦也表示願意原諒，宣告緩刑。

賴婦上訴，台灣高等法院認為她與 military cmd 是「共同正犯」，一審卻沒如此認定，應撤銷改判。高院批賴婦間接助長詐騙犯罪，擾亂金融秩序，還讓執法者難以追查詐騙集團身分和贓款流向，相當不應該，但衡酌她已賠償被害人，仍同意緩刑。

賴姓婦人替自稱是在敘利亞出任務的美國將軍「military cmd」收匯款、轉帳，台灣高等法院依洗錢防制法判她3月徒刑，併科罰金2萬元，緩刑2年。示意圖／Ingimage
賴姓婦人替自稱是在敘利亞出任務的美國將軍「military cmd」收匯款、轉帳，台灣高等法院依洗錢防制法判她3月徒刑，併科罰金2萬元，緩刑2年。示意圖／Ingimage

詐騙集團 薪水 洗錢

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