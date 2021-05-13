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酒店女控酒客性侵「處女膜4處裂痕」 法官無從判定是老公或恩客造成

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

在酒店上班的小鳳（化名），控告陳姓酒客於前年帶她到摩鐵性侵害，造成她頸肩部、胸腹部、四肢紅腫，以及處女膜有4處裂痕，陳男否認性侵害，辯稱是種草莓，且法官以未採到陳的精子細胞，且小鳳在案發前數天，曾與丈夫嘿咻，實無從逕予認定小鳳處女膜裂痕，是因陳男強制性交行為所造成，一、二審遂以罪嫌不足判陳男無罪。不得上訴。

二審合議庭，以醫院受理疑似性侵害事件驗傷診斷書，固記載小鳳經醫師檢查結果，處女膜3、5、7、9點鐘方向有裂痕，但小鳳與陳男於2019年8月20日凌晨發生性行為，她自該時點前7天內，曾與她的丈夫發生性行為，實無從逕予認定她的處女膜裂痕，是因陳強制性交行為所造成。

至於小鳳頸肩部、胸腹部、四肢部之紅腫及抓痕，陳男一再辯稱是兩人性愛過程中深吻所產生，且小鳳也曾稱當日陳摟她肩膀，一直要親她，脫掉她穿的連身裙及內衣褲，並一直親她，性交時他雙手壓她雙手，過程中並一直親吻她頸部、上半身及胸部等多處部位，實難遽認是陳以手或腳為攻擊或阻止她反抗行為所造成，遂以罪嫌不足，判陳男無罪。

檢審查出，小鳳曾以LINE傳給陳「今天給我買全場嗎」「這樣我就不用進公司了」，陳回稱「好，一次而已」；小鳳又傳「明天要拿6萬給我媽」「老大你出一半」…「所以你是沒有要跟我付一半的意思囉」，陳回應「好啦」「妳先出」「我這兩天拿給妳」。以案發前雙方尚有索討與交付款項對話，顯見雙方交往期間，小鳳確有向陳男索討金錢，陳男曾加以給付。

檢方起訴指出，陳男於去年7月底結識在酒店上班的小鳳，即有意追求她，密切與她通訊或會面。2019年8月19日下午，他再度邀小鳳外出吃飯、釣蝦，翌日凌晨，並與她搭乘計程車前往摩鐵。

原打算一同食用烤蝦及啤酒，陳男竟趁此機會，未獲小鳳同意，褪去她的衣著，強行性侵害，經她大力反抗，他掌摑小鳳左臉，以此強暴方式，違反小鳳意願，對她強制性交得逞。經小鳳報警處理。

陳男否認強制性交犯行，辯稱案發當日如同先前多次情況，與小鳳相約至汽車旅館內合意性交，當時因她對於所提出應給付3萬，但他僅願給付1萬，小鳳對此深表不滿，性愛過程中突遭她反咬，他一時氣憤呼她巴掌，至於她左前頸、胸部、右肩紅腫，係於性交過程中遭他深吻、種草莓而生，並非毆打所致。

小鳳證稱，陳先在沙發上強將她連身裙脫掉，再將她從沙發上以雙手架在手臂腋下拖到床上，她於過程中極力反抗，他就呼巴掌。員警到房間時，發現屋內沙發及茶几上物品放置整齊，不似小鳳所稱於沙發上遭陳強脫衣物、現場呈現未曾發生衝突、反抗、打鬥的現象。

至於小鳳與陳男先前曾否至摩鐵入宿，她雖稱是第一次與他至這家摩鐵，經檢察官向摩鐵調取住宿旅客名單，查出2人先後來了3次。一、二審以罪嫌不足，判陳男無罪。

在酒店上班的小鳳（化名），控告陳姓酒客於前年帶她到摩鐵性侵害，造成她頸肩部、胸腹部、四肢紅腫，以及處女膜有4處裂痕，法官以未採到陳的精子細胞，且小鳳在案發前數天，曾與丈夫嘿咻，實無從逕予認定小鳳處女膜裂痕，是因陳男強制性交行為所造成，一、二審遂以罪嫌不足判陳男無罪。圖／本報資料照
在酒店上班的小鳳（化名），控告陳姓酒客於前年帶她到摩鐵性侵害，造成她頸肩部、胸腹部、四肢紅腫，以及處女膜有4處裂痕，法官以未採到陳的精子細胞，且小鳳在案發前數天，曾與丈夫嘿咻，實無從逕予認定小鳳處女膜裂痕，是因陳男強制性交行為所造成，一、二審遂以罪嫌不足判陳男無罪。圖／本報資料照

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