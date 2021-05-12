搭飛機沒戴口罩罰3000 行政執行署扣帳戶討錢

花蓮縣吉安鄉黃姓女子去年8月自紐約搭機返台，在飛機上沒戴口罩，受罰3000元罰鍰，黃女拒繳，移行政執行署花蓮分署，執行官扣押她的帳戶，追回防疫罰鍰。

行政執行署指出，黃女因航程中座位周邊緊鄰其他乘客，無法保持社交距離、無適當阻隔，依規定，應配戴口罩，不過，她未依規定配戴，經機組人員告誡不聽，由衛生福利部疾病管制署裁罰3000元。

執行官說，黃女逾期未繳，日前案移花蓮分署強制執行，花蓮分署受理後，立刻扣押她名下存款帳戶，順利追繳罰鍰，黃女的強制執行案，成為花東地區首例因未戴口罩遭裁罰而移送強制執行的案件。

行政執行署今天表示，近期疫情升溫，指揮中心已提升防疫等級至第2級，針對違反防疫規定、尤其是未依規定配戴口罩者，將加速裁罰流程，對未繳者也加速執法。