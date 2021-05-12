搭飛機沒戴口罩罰3000 行政執行署扣帳戶討錢

聯合報 / 記者王聖藜/台北即時報導

花蓮縣吉安鄉黃姓女子去年8月自紐約搭機返台，在飛機上沒戴口罩，受罰3000元罰鍰，黃女拒繳，移行政執行署花蓮分署，執行官扣押她的帳戶，追回防疫罰鍰。

行政執行署指出，黃女因航程中座位周邊緊鄰其他乘客，無法保持社交距離、無適當阻隔，依規定，應配戴口罩，不過，她未依規定配戴，經機組人員告誡不聽，由衛生福利部疾病管制署裁罰3000元。

執行官說，黃女逾期未繳，日前案移花蓮分署強制執行，花蓮分署受理後，立刻扣押她名下存款帳戶，順利追繳罰鍰，黃女的強制執行案，成為花東地區首例因未戴口罩遭裁罰而移送強制執行的案件。

行政執行署今天表示，近期疫情升溫，指揮中心已提升防疫等級至第2級，針對違反防疫規定、尤其是未依規定配戴口罩者，將加速裁罰流程，對未繳者也加速執法。

口罩 疫情

相關新聞

涉向太陽能光電廠商索取回饋金 台南檢警調傳喚8里長

台南是全國最大太陽能光電發展區域，檢警調配合強力打擊妨害綠能產業發展犯罪專案，接獲相關情資，指將軍、七股等區有里長涉向太...

李敖爸媽骨灰罈消失無蹤 台北市殯葬處有疏失要賠6萬元

已故作家李敖兒子李戡發現祖父母的骨灰罈不翼而飛，報案後查出是叔叔李放逕自拿走，李戡認為台北市殯葬管理處有疏失，違反管理注...

指館長收了「蔡同學的錢」 彭文正判賠5萬不用道歉

前台大教授彭文正在節目「政經關不了」上稱「館長」陳之漢在選舉前接受蔡同學的置入，「收了蔡同學的錢」，陳之漢不滿被誣指收了...

永和分屍案凶手逃死！最高法院判孫武生無期徒刑定讞

以色列、美國雙重國籍男子孫武生懷疑加拿大男子顏柏萊當警察線民，夥同美國人班特用鍊鋸、美工刀割破顏的氣管，再用開山刀分屍。...

婦人帶貓上健身房 失控罵業務還「全裸」趴趴走判罰金

一名婦人去年9月背著寵物貓咪，要進入World Gym遭阻擋，突然情緒失控，涉嫌辱罵施姓女業務「不男不女、愛滋病」甚至怒...

康匠未經核准生產口罩2千萬片 負責人、總廠長遭起訴

口罩國家隊台灣康匠公司去年10月間遭查出未經主管機關核准，卻生產外科手術口罩及一般醫用口罩，總數量達2059萬片，獲利金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。